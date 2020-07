Por Tuto Tavárez

Ya va corriendo el mes siete y Santiago tiene dos finales en los deportes por terminar.

*

El último tramo del Baloncesto Superior de Santiago, así como la semifinal y final del Béisbol Olímpico.

*

Los clubes Pueblo Nuevo y Gregorio Urbano Gilbert tienen pendiente la final del baloncesto, que era un 7-4, pero que se puede reducir a 5-3.

*

Los Monstruos están dominando la semifinal contra el Linda de Navarrete 1-0.

*

La serie es un 3-2 y los dos próximos partidos serán una fecha domingo en Navarrete, donde Geraldo Jiménez es “Duro de Matar”.

*

El ganador de la semifinal jugará con la Universidad Isa (UNISA) en la final a un 7-4.

*

Estos atletas deben estar oxidados y como hay extranjeros, sobre todo en el baloncesto, dudamos que estén aquí.

*

Lo que me atrevo apostar en que los equipos aprovecharán todos los jugadores que iban para México y las Ligas Menores.

*

Podría definirse en la mesa de las negociaciones, con amplia ventaja para el que tenga más emolumentos.

*

A Geraldo los peloteros les juegan por agradecimientos, pero tiene un patrocinador como el ingeniero Félix García que podría ser clave.

*

Apolinar Peralta busca donde sea para fortalecer a Unisa, con el apoyo del rector Benito Ferreira.

*

Los Monstruos que dirige Jean Carlos Marcelino tenían una persona que lo ayudaba, pero es un político y huyó. ¡Moneda al aire!

*

SQUEEZE PLAY: El código Samurai se llama Bushido y significa “Camino del Guerrero”…Lamentable la situación de la atleta Juan Castillo, de quien se dijo anoche que mató su pareja…Frase escrita de moda: salió del grupo…Atención Paolo Modolo, muchos amigos están llamando para que ponga en pantalla gigante, en Il Pasticcio, un concierto con Ennio Morricone…Hasta Dimaggio Abreu viene de la capital…Y comerá pasta con vino…Atención futbolistas a lo que dice David Villa…”Es bueno que el delantero sea un poco egoísta”…Villa es el máximo goleador de la Selección de España con 59 goles en 98 partidos…Ah, ese fue quien nos llevó a Albert Bernages para Japón…Los Indios sacaron del campo de entrenamientos a Franmil Reyes por no llevar máscara…Quizás pensó que con la de nacimiento era suficiente…Gracias al pueblo por no votar por mí para Cenador…Sé que lo hicieron para protegerme del sobrepeso…Me mantendré bajo de peso$…Es la cena la que engorda…La casita que compraron A-Rod y J-Lo en California tiene chimenea…Pero como ahí tiembla mucho la tierra, también “chimenea”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que El Concertino es el nombre que recibe el violinista primero de una orquesta, encargado de la ejecución de los solos…Por hoy, out 27.