Por Tuto Tavárez

La dupla de Moisés Sierra y Jordany Valdespín ha dominado los tres últimos campeonatos de la pelota dominicana.

*

Sierra fue campeón bate en el 2017 con promedio de 353 bateando de 150-53, con un jonrón, un triple, 10 dobles, impulsó 22, anotó 17 y se estafó cuatro bases.

*

Valdespín se llevó el campeonato de bateo en el 2018 con promedio de 349, de 166-58, con dos jonrones, seis dobles, 21 remolcadas, anotó 30 y se robó cuatro bases.

*

En el 2019, es decir, el año pasado, Sierra quedó primero en bateo y Valdespín segundo.

*

El Lembo de los Gigantes, tuvo promedio de 348, de 135-47, con dos vuelacercas, un triple, siete tubeyes, impulsó 21, anotó 18 y se robó dos almohadillas.

*

El toro Valdespín bateó 8 puntos menos, 340, con 49 cohetazos en 144 turnos, cinco estacazos fueron para la calle, seis dobles, anotó 22 y remolcó la misma cantidad con 5 bases robadas.

*

Valdespín debiera estar accionando en la Liga Mexicana del Pacífico, pero sabemos que el circuito fue suspendido.

*

Sierra fue firmado para jugar con los Dragones de Chunichi en las Grandes Ligas de Japón.

*

El 26 de marzo fue enviado a la liga de desarrollo y podría ser llamado en cualquier momento, dependiendo lo que haga en las menores.

*

Jordany Valespín y Moisés Sierra dos excelentes jugadores a la medida de la pelota dominicana.

*

SQUEEZE PLAY: Todos los que me escribieron respondiendo a la pregunta de Fracatira, aseguraron que si termina en o y es el mejor amigo del hombre es el perro…Pero Fracatira asegura que es el romo…Muchas veces nos podemos acelerar por una primicia y fallamos…Resulta que el Ministerio de Educación entregó cientos de computadoras, tables, latop, etc a estudiantes meritorios…La actividad fue en la Arena del Cibao…Incluso, conozco varias personas que trabajaron en la entrega y se ganaron unos buenos pesos…Para esa actividad de varios días, se alquilaron sillas, mesas, manteles, etc…Las empresas que hacen esos alquileres fueron a buscar sus utensilios el domingo…Alguien pasó y dijo: “están saqueando la Arena del Cibao”…Ni siquiera preguntó ¿qué pasa?…Hizo un video y lo subieron a las redes, incluso desde Nueva York…Quizás hasta de buena fe…Pero no se indagó y no era un saqueo, eran los dueños cargando lo que alquilaron…Fueron actividades enormes y varios días, porque abarcaba toda la región…Que muchos beisbolistas y basquetbolistas estén dando positivos al Covid no es culpa de ellos…Siempre los consejeros e instructores les dicen que tienen que ser positivos…Murió la leyenda Ennio Morricone…Músico italiano con banda sonora de 400 películas…Como olvidar los famosos spaghetti western de Sergio Leone…Ennio tenía 91 años y su muerte se debió a eso y una caída que tuvo…Voy a escuchar en honor a Raffy Ceballos El Bueno…En honor a Raffy Pichardo El Malo…Y en honor a Ricardo Rodríguez Rosa El Feo…Ahí están, Good, Bad y Ugly…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que los Mencheviques se le denominó a los partidarios minoritarios del Partido Social Demócrata Ruso, que se opusieron a las propuestas más radicales de Lenin…Por hoy, out 27.