Por Tuto Tavárez

¡Cuenten los Austin! Anda el Coronavirus al pecho y nariz en las Grandes Ligas.

*

Y aunque se llama Covid-19 ataca los jugadores con cualquier número como lo ha demostrado en simples prácticas.

*

Muchos jugadores al ver los resultados están echando para atrás y se perderán esta corta temporadita.

*

El Rey, Félix Hernández agarró la bicicleta y también está pedaleando Dave Price, de los Dodgers.

*

¡Vaya paradoja! Sanó enfermó. Aun así, con los problemas que estaba teniendo aquí, está mejor allá.

*

El techado Fernando Teruel de La Vega tendrá su tabloncillo nuevecito y bueno.

*

La Federación Dominicana de Baloncesto recibió el cheque de RD$ 7,879.136.10.

*

No sé que buscan esos 10 centavos entre los millones de pesos, vaya y no aparezcan después.

*

Hay que decir que fue una gestión que hizo Euclides Sánchez que va a beneficiar la instalación que lleva el nombre del profesor Teruel.

*

Como el cheque está a nombre de Fedombal, nos imaginamos (¿por qué es que uno se vive imaginando cosas?), que la entidad comprará el tabloncillo y buscará el ingeniero que lo montará.

*

Bueno, nadie mejor que Ramón Salcedo (La Tabla) para poner esas tablas por su gran experiencia.

*

Otra paradoja más que se da en los deportes, Salcedo es de La Vega.

*

SQUEEZE PLAY: Cuestionario para Fracatira, “termina en o y es el mejor amigo del hombre”…Espero respuesta, yo la daré mañana…Santana Martínez podría darse un vueltecita por la Fiscalía…El hombre está “regao” porque están utilizando sus frases en la política sin permiso…Por lo menos paguen derecho de autor…Vamos a darle ese encargo a Radhamés Bonilla…Por cierto, me encontré con Radhamés…Me preparé para responderla la cuerda que él acostumbra a dar a los aguiluchos, como liceísta que es…Pues no, Bonilla está guapo con los Tigres del Licey…Dice que los directivos han desconsiderado a Anderson Hernández y Juan Francisco…”Esa no es la forma de tratar a dos glorias del Licey”, me dijo Bonilla…Creo que quemó la gorra azul…Es penoso que Luima Sánchez y Mendy López no estén con las Águilas Cibaeñas…Pero es bueno que ambos tengan trabajo con los Gigantes…Ese es el mundo de la pelota, no se tiene casa fija…Comentaba el ex pelotero Domingo Ramos, cuando vio una publicación de Kelvis Flete…”Entonces, Flete puede ser Gerente Deportivo en México y en su país no”…Omar Ramírez, un dirigente que domina el modernismo, no tiene trabajo en Quisqueya La Bella…Señores, yo hablando, pero con la pandemia perdí el trabajo que tenía…Ando buscando un socio aunque sea para un puesto de frutas…Si es que sobrevivimos al Covid…Kevin Cabral cumpleaños el viernes…Nunca es tarde para una felicitación…Bendición Oso…Bottas corrió con su Botas y ganó la Fórmula Uno…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Borceguíes son botas muy útiles para ser utilizadas por los militares, llegan hasta más arriba del tobillo, están abiertas por delante y se ajustan por medio de correas o cordones…Antes el fútbol se jugaba con Borceguíes…Por hoy, out 27.