Por Tuto Tavárez

Uno de los peloteros que se recuerdan con más cariño en las Águilas Cibaeñas, es Víctor Ramírez, cariñosamente Chijo.

*

Los aficionados que lo vieron jugar y dirigir, los peloteros que fueron sus compañeros, hablan de las bondades de Chijo.

*

Ese aprecio se lo transmite también a su hijo Víctor Omar y quien le siguió los pasos en el béisbol.

*

En esta entrega quiero destacar un hecho sin precedentes, es la única pareja de padre e hijo líderes en bases robadas en una temporada.

*

Víctor fue el líder estafador en la temporada 1963/64 cuando se robó 11 almohadilla jugando para las Águilas Cibaeñas.

*

Siendo su padre parte del cuerpo técnico aguilucho llegó Omar en la campaña 1990/91 al conjunto aguilucho.

*

Usaban los mismos números pero invertido, el 19 y el 91, lo que daba el mismo año de la llegada de Omar.

*

En 1993/94 Omar se llevó el liderato de bases robadas, cuando tuvo éxitos en 17 ocasiones.

*

Así se convirtieron en la primera y única pareja de padre e hijo que se llevó ese liderato.

*

Ambos han sido manager de las Águilas, Chijo fijo y Omar interino en algún momento de su carrera.

*

Un dato impresionante, a propósito de bases robadas, es que Víctor en los años que jugó en ligas menores, se estafó 127 bases y solo fue atrapado 17 veces.

*

Conectó 820 hits en 2924 turnos para promedio de 280, con 80 jonrones, 37 dobles, 117 dobles, jugando primera, segunda tercera y los jardines.

*

Omar redondeó con las Águilas 50 bases robadas y en ligares menores se estafó 104, con 55 jonrones, 13 triples y 165 tubeyes.

*

Loor para los Ramírez, Víctor Ceferino y Víctor Omar. Y aunque tengo muchos años que no los veo recuerdo a Vitico y doña Minerva

*

