Por Tuto Tavárez

Ayer hablamos de la poca oportunidad que están recibiendo los managers dominicanos para dirigir en la pelota de aquí.

*

Un amigo me preguntaba si había suficiente material para tener más dirigentes dominicanos.

*

Le dije que un montón, que están dirigiendo en ligas menores de los Estados Unidos y en la Dominican Summer League.

*

Lo que sucede es que hay una creencia errada, de que si nombran un dominicano no lo van a respetar.

*

Recuerdo que cuando Lino Rivera tuvo que viajar por la muerte de su padre, Charlie Romero y Rafael Rijo continuaron con el equipo mantuvieron el ritmo ganancioso. Rijo además con experiencia en México.

*

Cuando las Águilas han tenido necesidad de un reemplazo rápido, Omar Ramírez, Alex Taveras y Miguel Tejada están precedentes y conducen con maestría y ni hablar de Félix Fermín.

*

Mendy López que ya probó y pasó la prueba con los verdes, pero lo queman aunque pasó todas las materias.

*

Está Tijei Peña de quien se habla dirigirá Grandes Ligas en el futuro, Juan Ciriaco que ha sido manager en las menores con Arizona y Alberto Castillo que lo hace en el verano.

*

Elián Herrera está en Rancho Cucamonga como coach de bateo y los hermanos Bernard son coordinadores y tienen experiencia dirigiendo, uno de Kansas City y el otro de San Diego.

*

Pero ahí está Carlos Febles con excelente historia para Boston, Basilio Cabrera en la Liga del Golfo con Detroit o Rodney Linares en doble A con los Astros.

*

Podemos seguir con José Leger en clase A con los Mets, Francisco Morales en la misma categoría con los Padres.

*

Son muchos, por ahí encontramos a Ángel González, Andy Fermín, Pedro Megá, Carlos Ramírez, Héctor Bort con experiencia de clase A en los Gigantes de San Francisco. Tony Mota hijo de Manny y Carlos Casimiro.

*

El coach de primera del equipo de los Mellizos de Minnesota es el dominicano Tony Díaz, quien también ha conducido el tránsito en tercera con Colorado.

*

SQUEEZE PLAY: En lo amargo está lo bueno y en lo más dulce el veneno…Naturalmente, no he mencionado a Tony Peña…Luis Rojas…Audo Vicente…Miguel Diloné…Juan Samuel…Fernando Tatis…José Offerman…Rafael Landestoy…Prenda Linda Santana…Alfredo Griffin…Rafelín Ramírez…Por ahí andan, William Castro y Samuel Mejía que prefieren quedarse jugando dominó a que los irrespeten…Digo les falten el respeto, porque en esta pelota desde que pierden dos juegos, se lo llevan…Ustedes no se imaginan la cantidad de manager jóvenes que andan por ahí en los circuitos minoritarios…Como no tengo espacio para mencionarlos a todos, mi excusa a los que se quedan…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el pasado 20 de abril se cumplieron 537 años del nacimiento del pintor y arquitecto Rafael (Raffaello Sanzio), para que Paolo Modolo no se me ponga guapo…Y 500 de su muerte…Pues bien, porque cumpleaños de nacido y muerto el mismo día…Nació el 6 de abril de 1483 que era Viernes Santo y falleció el 6 de abril de 1520, cuando estaba cumpliendo 37 años y ese día también era Viernes Santo…Por hoy, out 27.