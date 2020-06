Por Tuto Tavárez

Ya los seis equipos de la pelota dominicana completaron sus managers para el campeonato, que supuestamente comienza el 30 de octubre.

*

Dos de los seis dirigentes son venezolanos, con el anuncio de José Alguacil por parte de las Estrellas Orientales.

*

Luis Sojo también procedente de la patria de Simón Bolívar, será el capataz de los Tigres del Licey.

*

Hace unos días los Gigantes del Cibao anunciaron la contratación de Luis Urueta (Pipe), como su piloto, quien es colombiano.

*

Los Leones del Escogido se van con el estadounidense Dave Jauss como el hombre que confeccionará las alineaciones.

*

Como es natural, Lino Rivera, de Puerto Rico seguirá como manager de los Toros del Este, a quienes llevó coronarse en la pasada campaña.

*

El único dominicano que estará al frente de un equipo es Félix Fermín, con las Águilas Cibaeñas.

*

Excepto Luis Sojo, los demás tienen experiencia como managers en la pelota dominicana.

*

Jauss y Pipe han vestido de azul en el pasado y Alguacil terminó con las Estrellas de Oriente cuando licenciaron a Fernando Tatis.

*

Una gran cantidad de managers dominicanos, con capacidad, seguirán mirando los partidos desde las gradas o en el dogout, pero sin voz de mando.

*

SQUEEZE PLAY: Alguacil: Empleado subalterno que ejecuta las órdenes de una autoridad administrativa…Ejemplo: “El alguacil del juzgado ejecuta las órdenes del juez”…Ayer el país tuvo una gran pérdida con el fallecimiento de don Víctor Martínez Giménez, del Instituto Iberia…Un verdadero educador, que a pesar de su rectitud en la enseñanza, los alumnos lo aman y como muestra todas las lágrimas que se han vertido…Gracias don Víctor por haber educado en el conocimiento y el comportamiento a dos de mis hijos…Descanse en paz…Paolo Modolo pasó un fin de semana triste…Perdió la Juventus del Nápoles…Me contó Leo Sánchez que Paolo tenía un caro vino para libar y cuando fallaron el penalti se le cayó al piso…Por cierto, viene un brote fuerte de Covid-19 en Nápoles…La forma con celebraron, sin protección ni alejamiento fue horrible…Yiyo Cruz cumple 70 años mañana…El productor de Dominicanalliyo.com, la página más leída en el mundo, sale barato…Con una fría Yiyo se conforma…A propósito de racismo una pregunta…Si se hace una clasificación, en estos momentos de Sammy Sosa, caen en negro o blanco?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la canción Black is Black del grupo español los Bravos, tuvo una gran pegada en los Estados Unidos por una confusión…El tema llegó al número 4 de las listas de éxitos, debido a que los estadounidenses pensaron al escucharla que el cantante era Gene Pitney, cuya voz tenía un gran parecido con la de Mike Kennedy que la interpretaba…Black is Black se grabó en Londres, pero solo pudo participar Mike Kennedy, ya que la normativa británica solo permitía la presencia de músicos profesionales en los estudios…Kennedy buscó a un jovencito llamado Jimmy Page para que le tocara la guitarra, quien luego se conocería como Led Zeppelin…Por hoy, out 27.