Por Tuto Tavárez

Como hay poco deportes, por no decir ninguno, este viernes me salgo del tema y me meto en confinamiento.

*

La canción Resistiré se ha convertido en un himno en este tiempo de encierre, siendo la más cantada y por ende escuchada.

*

Desde los primeros días de marzo Resistiré ha sido cantada en varios idiomas en todo el mundo, como un canto de esperanza.

*

El autor de la letra es el periodista Carlos Toro y sonó por primera vez en 1981 con el Dúo Dinámico, quienes han cedido todos los derechos para que el dinero que deje vaya al Covid-19.

*

En 1983 fue su gran despegue cuando el tema fue incluido en la película “Átame” de Pedro Almodóvar.

*

Resistiré erguido frente a todo/Me volveré de hierro/Para endurecer la piel/Y aunque los vientos de la vida/Soplen fuerte/Soy como el junco que se dobla/Pero siempre sigue en pie.

*

Resistiré para seguir viviendo/soportaré los golpes/Y jamás me rendiré/Y aunque los sueños/Se me rompan en pedazos resistiré.

*

Esa es la palabra clave resistir para cuando suba el telón estar aunque sea de espectador.

*

SQUEEZE PLAY: China y Gran Bretaña libraron dos guerras del opio…Cuando creas que tiene mucho encerrado, lee el Diario de Ana Frank…La familia de la joven Ana Frank estuvo 25 meses encerrada en un pequeño apartamento oculto en Ámsterdam…Se escondían de la persecución nazi a los judíos…Llegaron al piso 9 en 1942 y salió arrestada el 4 de agosto de 1944…El único sobreviviente de la familia fue el padre de Ana, quien publicó el diario…Dubrovnik en esta ciudad se impuso el primer confinamiento de la historia en 1377…El periodo fue de 30 días para evitar la propagación de la peste negra…Dubrovnik era una colonia veneciana conocida como Ragusa y contaba con un concurrido puerto para el tráfico marítimo en el Mediterráneo…La medida fue para los viajeros y tripulaciones que allí desembarcaba…El artista Edvard Munch fue uno de los sobrevivientes a la Gripe Española, en 1918 y pintó un autorretrato de cómo quedó…La Gripe Española acabó con la vida de unos 40 millones de personas…El confinamiento y aislamiento social, así como el uso obligatorio de mascarilla, fueron medidas adoptadas que evitaron un mal mayor…El temor de la represalia de los vencedores en la Guerra Civil de España, llevó a varias personas a vivir encerradas…Entre 1936 y 1969, que fue el año de la amnistía franquista…La película “La Trinchera Infinita” narra la historia de uno de estos casos…Un hombre que permanece oculto en su casa durante 30 años…No olvido la misma porque el personaje principal se llamaba Higinio, igual que mi inolvidable abuelo Higinio Paulino…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió una sola novela que fue “El Gatopardo”, llevada al cine…Con ella provocó el “gatopardismo”, ciencia política que enarbola “Que todo cambie para que todo siga igual”, lo que se considera por mucho una contradicción…Excusen deportistas por esta entrega sin deportes…Por hoy out 27.