Con solo decir que determinado jugador se llevó el Trofeo Pichichi, ya los seguidores del fútbol saben quién fue el líder en goles.

*

Aunque fue creado por el diario deportivo español Marca, para el líder de la Primera División de España, se ha generalizado por el mundo.

*

El trofeo es en honor a Rafael Moreno (Pichichi) jugador de fútbol español y se entrega desde 1953.

*

La introducción es para ver cuáles han sido los Pichichis en los primeros cinco campeonatos de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

*

En 2015 cuando se abrieron las cortinas el Pichichi resultó Jonathan Faña, jugador del Bauger FC y el más internacional que teníamos en ese momento.

*

En la segunda temporada 2016, el máximo goleador fue Anderson (El Burrito) Arias, quien defendiendo la camiseta del Club Barcelona Atlético anotó 11 goles.

*

En el 2017 se dio un triple empate en la cima de los goleadores, cuando tres jugadores anotaron 10 veces.

*

Armando Maita, del Club Atlético Pantoja, Mauro Gómez, del Atlántico FC de Puerto Plata y Woodensky Cherenfant (Babalito) del Cibao FC compartieron el Pichichi.

*

Fredys Arrieta se alzó con el trofeo en 2018 con la friolera de 18 goles, que es la mayor cantidad para un jugador en una temporada y lo hizo con el debutante Atlético San Francisco.

*

Finalmente, en el pasado torneo, donde se jugó por primera vez con Apertura y Clausura, se quedó con el Pichichi el argentino Pablo Marisi con 13 goles.

*

SQUEEZE PLAY: Tirana es la capital de Albania…Tirano es el presidente de la Liga de los Sapos…Un tal Franklin Peralta…Me dice Mícalo Bermúdez que Leo Sánchez anda orondo después que Margarita habló de Chayanne…Y Víctor Miguel Taveras me dijo que Ramón Bierd está haciendo exigencia de aumento después del pronunciamiento…Para no dejar algunos lectores en el aire, tanto a Leo como Bierd le dicen Chayanne…Dice Guillermo Ottenwalder que Martín Rubio no puede ser racista…La Asamblea de las Águilas Cibaeñas el lunes será sin público y sin prensa…Los resultados llegaran a los medios…Una buena idea fuera traer el Pachá…Subirlo en el techo o en una torre…Desde allí Pachá comienzan a decir ¡ánimo, ánimo, ánimo!…Y el nuevo presidente es…Un millón de dólares a quien dure hasta el 6 de julio sin hablar de política…Usted enciende un televisor o un radio temprano y ahí están los políticos de todos los partidos conduciendo los programas y trazando la agenda del día…Se va a dormir a la media noche y ahí están ellos todavía…Ellos mismo se ponen todos los anuncios, porque son yaguas del mismo paquete gobierno y oposición…Y emplean algunos periodistas de ellos mismos para tapar las apariencias…Y el Colegio de Periodistas no dice ni esta boca es mía…Si sobrevivimos a esto, volveremos como delivery o un carrito de hot dog…Perdón Señor que hoy es Corpus Christi…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la Constitución española llama la capital Villa de Madrid y no ciudad de Madrid…Eso me recuerda una tienda que tenía Tito Hernández…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez