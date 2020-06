Aunque se creía que para esta fecha tendríamos el campeón del Baloncesto Superior de Santiago, todavía está pendiente la final.

Los clubes Pueblo Nuevo y Gregorio Urbano Gilbert tienen pendiente la serie pactada a 7-4.

Dos equipos bien parejos, que batallaron en la Serie Regular y en la Semifinal y estaban listos para el último tramo.

Dos quintetos bien balanceados, con excelentes refuerzos, buenos locales y con profundidad en la banca.

La Bahía con Ramon Gallaway y Cameron Lard como foráneos. Los efectivos Ronald Tineo, Amet Gil, Miguel (El Shaq) Almonte, Adonis López y figura fresca que dan minutos de calidad Geovanny Mencía, William García, Gustavo Mora, Michael Núñez y Ernesto Rodríguez.

En la tropa del barrio Libertad estaban los imparables Juan Guerrero y Rigoberto (El Vikingo) Mendoza.

Acompañados de figuras destacadas como Adris Rodríguez, Iriel López, Alejandro Liriano, Franklin Sabater, José Omeriza que se estaba recuperando, Kelvin Tavárez, Frandy Martínez, Julio Hernández y los Joan Peña y Ventura.

Cuando vino la pandemia las cosas parecieron ponerse del lado de Pueblo Nuevo, ya que Víctor Liz regresó de Puerto Rico.

Pero el asunto se ha extendido, se derramó la leche y hay que ver la capacidad de los dirigentes para recogerla y embotellarla de nuevo.

SQUEEZE PLAY: “Por el humo se sabe dónde está el fuego”, refrán…Juan Francisco dejó de ser “El Caballo Azul”…Volvió a ser “El Potro Mayor”…De caballo viejo a potro, se dio a la inversa…Uno se mete en problemas por estar inventando…Me puse a mencionar peloteros de Tamboril y Villa González y me tienen a fuego cruzado…No puedo mencionar todos los peloteros amateur porque no acabaría en un mes…De Villa González me dicen, Sijo Delmonte Consuegra, Luis Silverio, Miguel García, Ramón Morel, Rainel Espinal y Jerinson Tatis que fue el joven que murió en un tiroteo…Ya había mencionado a José Reyes, Leurys García y Ranfi Casimiro…Por Tamboril está el primer dominicano en ser drafteado, Ruddy Hernández, de Guazumal…También, Oscar (Caballo) Ureña, Franmil Peña, tres que yo firmé, José Capellán (El Cape), Delvis Morales y Jensy Capellán…La otra vez mencioné a Alex Taveras, Nelson Pichardo y Michael De la Cruz…Si se acuerdan me escriben, pero profesionales…Me contó Bombo Abreu que vio en facebook una foto de Ricardo Rodríguez Rosa y que para ayudarlo le dio a “me gusta”…Dice Bombo que en vez de “me gusta” le salió “me asusta”…Juan José Tejada que tiene fama de que camina con los codos, tiene dos hijos y le calculó los nombres…A uno le puso Milton y le dice Ton, para ahorrar Mil…Al otro le puso Gastón y también le dice Ton, para ahorrarse el Gas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que desde 1959 se entrega el Premio Grammy al Mejo Álbum Hablado…Solo de palabras habladas, nada de música…Este premio Grammy solamente lo ha ganado un presidente en toda su historia desde 1959…Ah, el ganador fue Jimmy Carter…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez