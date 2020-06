Hace mucho que no tomo una entrega para dejar respirar los deportes y pienso que este viernes es ideal.

*

Vamos hablar un poco de seis pueblos bíblicos porque también ellos son partes de la historia.

*

Filisteos: vamos a comenzar por este pueblo que fue derrotado por el rey David. El nombre de Palestina se deriva del nombre griego palaistine que significa “Tierra de los Filisteos”.

*

Hititas: En el antiguo testamento a este pueblo se le llamaba heteos y llegó a convertirse en una de las grandes potencias de Oriente.

*

Arameo: Su idioma fue la lengua materna en la que hablaba Jesús y conforma una rama de las lenguas semíticas con una historia de al menos 3000 años.

*

Fenicios: Suministraron la madera para la construcción del Templo de Salomón. La princesa fenicia Jezabel se convirtió en reina de Israel.

*

Samaritanos: Jesús, los defendió de la ira de los judíos descendientes de israelistas y asirios de la región de Samaria, levantaron su propio santuario en Garizín al rechazar el templo de Jerusalén.

*

Babilonios: El profeta Ezequiel fue desterrado por este pueblo. La Toma de Jerusalén por el rey Nabucodonosor en 586 A.C, significó un largo exilio de los israelistas.

*

SQUEEZE PLAY: El primer periodo de la Edad de los Metales fue la Edad de Cobre, le siguió el bronce y el hierro…Ayer pude saludar por las redes a Eddy Silverio…Hacía rato que no lo saludaba ni a distancia…Fue tremendo segunda base en la pelota amateur…Otro de Villa González que se destacó…Un chismecito…Quién ha dado mejores peloteros, Tamboril o Villa González?…Deja ver, Tamboril, Alex Taveras, Nelson Pichardo, Michael De la Cruz…Villa González José Reyes, Leurys García, Ranfi Casimiro, espera, esa no es mi misión…Los tamborileños que defienda a Tamboril y los laguneros a Villa González, así le dicen…En voleibol también han sido rivales…Esta semana murió don Jaime Aldebot…Fue un gran deportista y propietario de Aldebot Comercial en Gurabito…También murió el doctor Pedro Sánchez…Hermano de mi querido Roberto Sánchez del ensanche Bolívar y pariente de Leo Sánchez…Los muertos no podemos despedirlos…Claro, cada regla tiene su excepción por lo que vimos ayer…El Pachá va en vivo mañana…Vino en avión privado para hacer Pégate y Gana con El Pachá…El Yanky Clipper, Dimaggio Abreu quiere saber cuál Hugo me referí ayer…Hugo Sánchez que los mexicanos le dicen “Hugol”…Porque no va a ser Hugo López Morrobel…Las primeras palabras que se dijeron por teléfono fueron: “Por favor, señor Watson, lo necesito”…Pero me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en el caso de las Águilas Cibaeñas la expresión es, “Por favor, señor Winston, lo necesito”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez