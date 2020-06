Ayer vi un escrito en las redes del amigo y exjugador de baloncesto Gerardo Matías, el cual me llamó la atención.

En el título Matías hablaba de que hay que volver a rescatar el Baloncesto Superior de Santiago.

De entrada, pienso que no es el Baloncesto Superior que hay que rescatar, sino el baloncesto en sentido general.

Quizás por la distancia, él está en Nueva York, Matías no se ha dado cuenta que eso se ha estado haciendo, en todas las categorías.

Había que ver antes de la pandemia, como los fines de semanas, las canchas estaban llenas de niños y jovencitos.

Es la realidad, hay un grupo de hombres trabajando duro para incrementar esta disciplina.

No me estoy defendiendo, a mí no me sale nada, ya que no he hecho ningún aporte, pero tengo ojos para ver.

Estoy de acuerdo con Matías en algo, no me gusta decir que el Baloncesto Superior de Santiago es el mejor, término que no utilizo ni para la NBA, porque cada quien tiene el mejor.

El otro punto al que me voy a referir, es cuando Matías se refiere que hay que buscar un profesional del mercadeo deportivo.

Ahí es que ha estado en gran problema del Baloncesto Superior, es más, los problemas comenzaron cuando tuvieron ese profesional.

Cuando Johnny Naranja mercadeaba el torneo, vendía 150 mil pesos, que no era poco para ese tiempo, de lo cual le correspondía el 10%.

Luego vino Adalberto De León, el profesional de mercadeo que pide Matías y elevó a millones de pesos la venta de los proventos.

Ah, pero como dice Bienvenido Carmona vino el pero, el 10% de millones no es igual al 10% de 150 mil pesos.

Entonces, la queja era que Adalberto ganaba mucho dinero comercializando, pero era porque vendía mucho. Aunque él no lo dice, una vez regaló lo que se ganó a un club.

En la misma situación se vio Pappy Pérez quien en medio de una crisis comercializó por dos años, ya que nadie quería el carguito.

Carlos Manuel Estrella y Juan Pablo Vega formaron una mancuerna para comercializar el torneo.

Recuerdo también a Juan González y creo que aunque era Director General tuvo que comercializar Iván Reynoso.

En un momento lo hizo Miguel Balaguer, siendo presidente del Club Sameji, pero todos de Naranjo hacía acá, el problema era que vendían mucho.

Quizás se me queda alguno, pero esos son los que recuerdo y el espacio se me llenó con este solo tema. Sobre que el público vaya o no ese es otro tema, yo pienso que a las personas no le ha dejado de gustar bailar y las discotecas desaparecieron. Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez