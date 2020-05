Estamos en una época donde no parece haber límites para las redes sociales y como tal me atrevo a hace runa sugerencia.

*

Las distintas aplicaciones debieran estar clasificadas para que el usuario vea solamente lo que quiere ver.

*

Me explico, si me gustan las películas yo voy al cine, si me gusta la pelota voy al estadio, si me gusta beber voy a bar, etc.

*

Entonces, yo tengo en mi móvil whatsapp, ¿por qué tiene que entrarme todo en esa aplicación?

*

Debiera decir, whatsapp de deportes, whatsapp de política, whatsapp de artistas, whatsapp de libros y así.

*

Usted entra a lo que usted quiere ver y lo mismo sucedería con facebook, instagram, twitter y las demás vainas de esas que hay.

*

Porque hay un grupo de vagos que se pasan las 24 horas enviando disparates de políticas, ofendiendo y diciendo de los demás lo que ellos también son.

*

La radio y la televisión son así, usted escucha o ve lo que quiera, no lo que le obligan a ver.

*

El 99% de las informaciones de políticas que pasan son falsas y el otro 1% hay que ponerlo entre signos de interrogación.

*

Meten gente en los grupos sin hablar con ellos y luego usted oye el griterío y la salidera ¡yo pensaba que este grupo era de deportes!

*

En días pasados me dio mucho gusto que me llamó mi compadre Otilio Lantigua para decirme que estaba formando un grupo de “Viejos Amigos”, así se llama, le puse como condiciones que no se hablara de política y que tremendo grupo.

*

Trabajen en eso señores de las redes, se puede, que solo se reciba lo que uno quiere.

*

SQUEEZE PLAY: “Estamos gobernado por una mafia, pero en la oposición hay otra mafia asechando para darle un tumbe”, Huchi Lora, eso le escuché decir en su programa…El colega Félix Disla Gómez me envió hace unos días, una observación sobre algo que escribimos cuando Julio Iglesias jugaba fútbol…Pero con tantos disparates de política le llena a uno el whatsatt y no ve las cosas importantes…Me recordó Félix…”Cuando Julio Iglesias tuvo el accidente que a la postre lo llevó a ser la estrella que es, había sido llamado del Castilla de segunda división por lesión del portero y esa semana debutaría con el primer equipo o sea, no solo fue del juvenil, jugó en segunda, era futbolista profesional”…Sobre lo que escribimos de Junior Noboa la semana pasada, me dice Félix…Que Junior tuvo una aparición de dos tercios como lanzador en 1990 con los Expos…Es mejor cuando la columna la hacemos entre varios…Lo que dijo El Pachá sobre el color de Tony Dandrades, todo el que está en pelota tiene conocimiento de eso…No sabía que en la televisión de los Estados Unidos también existía…Pero hace un buen tiempo, que cuando, por ejemplo en Grandes Ligas necesitan un manager, tienen que entrevistar uno de la minoría…No dice negro, azul, rojo morado, verde, ni blanco, minoría…Ahí es que caemos los latinos…Lidom y Fanapepro deben sentarse a pensar qué van a inventar con todos esos jóvenes que están dejando libres…Quizás la Liga de Verano sea la solución…Con todos esos jugadores se pueden hacer dos circuitos…Mañana, si Dios lo permite, voy a decir por qué Bartolo Colón no debe retirarse…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que además de un tipo de nube, un nimbo es un círculo en la cabeza de las imágenes sagradas…Ah, no hablé de las madres, ya la mía no está…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez