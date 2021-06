El cubano Dayán Viciedo hilvanó un racha de 20 partidos pegando de hit en Japón, la cual fue detenida el pasado sábado.

*

La racha es la sexta más larga entre los jugadores latinos que militan en el béisbol asiático.

*

El boricua Tony Bernazard tiene el récord entre los latinos con 28 que impuso en 1988.

*

Luego están los 27 juegos corridos del venezolano Alex Ramírez en la temporada del 2008.

*

En el lejano 1968, el puertorriqueño Arturo López bateó de imparables en 26 encuentros seguidos.

*

El dominicano Héctor Luna disparó de incogible en 23 choques en la campaña del 2013.

*

Zoilo Almonte conectó en 2020 en 20 partidos consecutivos, que es la misma cantidad de Viciedo.

*

Pero, a los 20 juegos de Zoilo Almonte hay que ponerle un asterisco, ya que la misma no fue detenida.

*

Almonte terminó la temporada enrachado con sus 20 juegos pegando hit y no fue renovado para el 2021, es decir, que la racha sigue viva.

*

Zoilo jugó para los Dragones de Chunichi, pero la racha es de la liga y con cualquier otro equipo continuaría, sino que se quede ahí, como sexto mejor latino.

*

SQUEEZE PLAY: Polifemo está considerado el más famoso de los cíclopes…Esta fecha de hoy como que me suena…Me parece que la he escuchado muchas veces…Bartolo Colón ganó su tercer juego…Lo que no entiendo de la redacción del juego es que dice: Bartolo Colón hizo historia al lanzar juego completo…Es como si fuera la primera vez que un lanzador tira juego completo…Pero, lo importante es que ganó…Qué buen ejemplo da Rafael Villalona Calero…De su peculio compra útiles deportivos y lo regala a deportistas necesitados…Leo Sánchez aplaude esta buena obra de su amigo Rafael Villalona…El caso de Félix Pérez tiene que ser uno de los más extraños del béisbol…El cubano que ha jugado muchas veces en el país milita en México…Pérez agotó un turno al bate…En el primer swing pegó un foul a las gradas que impactó en el rostro de un aficionado y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital…Continuó bateando y en el siguiente swing del mismo turno, pegó un foul que golpeó su cara y también tuvo que ser llevado a un centro de salud donde fue operado…!Raro el caso!…La Asociación de Béisbol Olímpico hizo las elecciones el pasado viernes tal y como había convocado…En la plancha hubo dos cambios con relación a la primera que se presentó…No figuraron Ambiorix Mata ni Mario Polanco…Mata figuraba como secretario y Polanco tercer vocal…El sábado Francisco Vicente me envió una foto desde Miami donde me informaba que estaba mirando la Eurocopa…Yo le tomé una al televisor donde le informé: “Y yo mirando Moca y Pantoja en la LDF”…Es cuestión de gusto…Sobre lo que me contó el viernes “Mi Bola de Cristal Empañada”, el amigo Aridio De los Santos hace el siguiente calculo…La explosión del Krakatoa que se escuchó a 5,000 kilómetros de distancia, duró más de 4 horas viajando, pues las ondas sonoras viajan en el aire a una velocidad promedio de 340 metros por segundo…Coge ahí, Pcihí…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez