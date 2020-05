Aunque a usted no le guste por razones de simpatía o lo que sea, hay que admitir que Franklin Mirabal es un revolucionario de las transmisiones de pelota.

Su fuerte está en crear frases y dar cuerdas sublimar a sus adversarios, sobre todo a los más enconados.

El año pasado, Mirabal anunció que venía con 50 frases nuevas para ser utilizadas en las transmisiones de los Tigres del Licey.

El martes por la noche, vi que anunció que ahora viene con 60 frases para la venidera temporada.

Cuando miré los números 50 y 60 de Franklin Mirabal, me acordé de una historia de Jesús Rojas Alou, el popular Chichito.

Resulta que Jesús terminó disparando 136 dobles en la pelota otoño invernal de República Dominicana.

De esos 136 tubeyes, el número 100 lo conectó Chichito en la temporada de 1974/1975.

En el siguiente juego, los Tigres del Licey, jugó también para los Leones del Escogido, le hicieron un reconocimiento.

Una placa por haber llegado al centenar de dobles en la pelota dominicana le fue entregada con bombos y platillos.

Recuerdo que un periodista se acercó para preguntarle, con mucho cariño, que significa ese reconocimiento por el doble número 100.

Sorpresivamente, sin tomar poses y con una gran sinceridad Rojas Alou dijo que “nada especial”.

Entonces agregó: “A la gente les gustan los números redondos y por eso me dan un placa por el doble número 100, pero el 101 es mejor”.

Así que Franklin Mirabal trata de que sean 61 frases o 62, porque dice Jesús Rojas Alou que es mejor que 60.

SQUEEZE PLAY: La menstruación llega por primera vez con la menarquia…Es más, yo voy contribuir y voy a regalar una frase a mi amigo Franklin…Termina el partido, Águilas 5 Licey 2…Dice Franklin, ¡Señores vengan a ver, el Águila mató el Licey!…Creo que no le va a gustar, pero son lentejas…El peor castigo que pueden darle a Franklin Mirabal y el mejor regalo para los aguiluchos, es que lo pongan a narrar con un tapabocas por el Covid-19…Dejo a Franklin y vuelvo a Jesús Alou…En Lidom pegó 20 jonrones, no 21…Además 19 triples, no 20…Jugó 790 partidos no 791…Tuvo 2871 turnos…Conectó 865 hits, su promedio fue de 301…Anotó 303 carreras…Impulsó 339 compañeros…Se ponchó 106 veces…Recibió 129 bases por bolas…Y se robó 46 bases…Cuando Jesús dirigió en la Liga de Verano del Cibao, los árbitros no le gustaba trabajar en los partidos que él estaba capitaneando…Le pregunté a un árbitro ¿por qué?…Me dijo, “ese hombre se sabe todas las reglas del béisbol”…Al saberse las reglas, cuando discutía convencía…Decía hasta donde estaba esa regla en el libro…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada” que desde el Siglo XIII, emperadores, Papas y Dignidades para nombrarse o referirse asimismo lo hacen en primera persona del plural, es decir, en vez de “nosotros” generalmente dicen “Nos” que recibe el nombre de plural mayestático…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez