Conozco el arduo trabajo que realizan los entrenadores que preparan los jóvenes en las escuelas de béisbol.

*

El objetivo es que ese joven consiga una firma para el béisbol profesional y para eso hay que soportar mucho sol.

*

Incluso, muchos entrenadores tienen que involucrar la familia, porque hay jugadores que comen con ellos.

*

Además de poner el joven en el tope de las condiciones, el entrenador apela a la verborrea para convencer al scout.

*

En una ocasión estábamos haciendo un “try out” en el Campo Las Palmas, dirigido por Rafael Ávila.

*

Un entrenador presentó un muchacho que a la hora de batear, estaba chocando la pelota, pero no con mucha fuerza.

*

Entonces, ahí entró la astucia del entrenador y le dijo a Ávila: “usted lo firma y cuando ese muchachito tenga tres meses comiendo en la academia, pasa la bola zumbando por encima de esa mata”.

*

El zorro de Ávila le hizo una pregunta, ¿Tú conoces a Junior Noboa? Y cuando el entrenador dijo que si, le preguntó ¿cuántos jonrones pegó en Grandes Ligas?

*

El entrenador no tenía la respuesta y Ávila le dijo, “Junior bebió leche desde que nació y siempre ha comido bien y lo que quiera y disparó un jonrón en Grandes Ligas”.

*

Con eso tumbaba Ávila la teoría de que cuando comiera bien iba a dar jonrones.

*

Ávila aprovechó para darle un consejo, explota las condiciones mejores que él tenga, ya sea correr, buen brazo, buen defensa e inteligencia.

*

Agregó, que Noboa llegó hasta Grandes Ligas porque era buena defensa, sabía jugar pelota y era inteligente.

*

SQUEEZE PLAY: La corriente de Resaca Marina puede arrastrar un nadador mar adentro…Pues bien, cuánta sabiduría tiene en pelota Rafael Ávila…A Junior Noboa no lo hubiesen firmado para que dieran cuadrangulares…No lo hubiesen subido a las mayores para que fuera cuarto bate…Eso hay que aprenderlo en béisbol…Junior, hijo de don Chide Noboa y a quien tuve el privilegio de trata y gozar de su gran aprecio, pegó su único jonrón con el uniforme de los Expos de Montreal en 1991…Jugó en 317 partidos en las mayores…Tuvo 526 apariciones en el plato y 493 turnos oficiales…pegó 118 imparables y tuvo promedio de 239…De sus batazos cuatro fueron triples y 13 dobles…Complacido Radhamés Bonilla, pero no me pida la otra…Qué buen ejemplo dio el jugador de la NBA Andre Drummond…Fue a un restaurant como un mortal cualquiera…Nadie sabía que era un hombre que gana 267 millones de dólares…Lo atendió una joven llamada Kassandra Díaz…Drummond consumió 264 dólares, pagó y se fue con el mismo silencio que llegó…Cuando la muchacha llegó a la caja, vio que la propina era de mil dólares…Se sorprendió y de la emoción se puso a llorar…Entonces, algunos que estaban allí se dieron cuenta quien era, pero Drummond se había marchado…Si es otro, por la recua de lambones lo ven a un kilómetro…Me explicaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la comedia “Mucho Ruido y Pocas Nueces” es de William Shakespeare…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez