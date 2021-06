Ganamos y vamos para el repechaje, pero señor Héctor Borg, con el juego empatado, corredor en segundo y dos outs, no se le lanza a un bateador que lleva dos jonrones.

*

Varias bajas en el equipo dominicano para el repechaje en Pueblo, México, donde enfrentaremos a Australia, Holanda y Venezuela. China y China Taipéi declinaron.

*

José Bautista por maternidad, la esposa está a punto de dar a luz, no estará, tampoco Raúl Valdés ni Marcos Molina.

*

Jugadores como Julio Rodríguez, Luis Liberato, Jeison Guzmán y Luis González regresan a sus equipos y hay que comenzar a buscar otro permiso.

*

La misma situación se da con Jumbo Díaz y los Diablos Rojos de México y Radhamés Liz, entre otros. Aunque se van a unir otros que ya entrenaron con el equipo.

*

Si finalmente clasificamos para los Juegos Olímpicos, como todos esperamos, me parece que José Gómez, Gerente del equipo debe mirar hacia Japón.

*

Gestionar que los dominicanos que participan en Japón puedan jugar con el equipo, no tiene problemas de visas ni de protocolo de salud, porque están jugando.

*

Entre los jugadores de posiciones están, Jefry Marte, Alejandro Mejía, Steven Moya, Ronny Rodríguez, Mel Rojas, Domingo Santana y Estamy Ureña.

*

Los lanzadores son, Ángel Sánchez, Rubby De la Rosa, Christopher Mercedes, Raúl Alcántara, Gerónimo Franzua, Robert Corniel, Bryan Rodríguez y Randy Rosario.

*

Están clasificados, Japón como anfitrión, Corea del Sur campeón del Premier 12, México mejor de las Américas en Premier 12, Israel como monarca del preolímpico de Europa-África y Estados Unidos por América en etapa La Florida.

*

SQUEEZE PLAY: Rusia es el país más grande del planeta…Atención Cheo Pérez tengo noticias sobre Fausto Pérez el extorpedero…Me dice Pappy Pérez ¿Entre Pérez, porque perecerán? Que la última noticia es que vivía en Montecristi…Que tiene una pescadería…Eso me lo confirmó David Muñoz…Dice Oscar Polanco que Fausto siempre estaba en los torneos de pesca del Club Náutico de Montecristi…Incluso, que el motor donde tuvo el accidente lo compró con el dinero de la firma en Importadora Alemana de Hanns Hieronimus…Coge Jorgito Villalona, dice Tomás Bonilla que para tu haber jugado en el Tennis Club tiene que tener más de 80 años…Que los sobrevivientes de verdad son Papi Bisonó y Fellito Bonilla…Para avalar que él jugó, me dice que se jugaba de noche y que había un cátcher de Las Carreras, que le decían el Mono, que “quechaba” sin careta…No era Triple R…Dice Radhamés Bonilla que Chilote Llenas jugó ahí, pero Elías Wehbe dice que fue el papá, don Antonio Llenas…Hay que escribir antes que se pierda la memoria…Donde hay confusión es en lo siguiente…Unos dicen, como David Muñoz, que Chapú Rivas fue quien chocó a Fausto Pérez en el motor….Juan Tavárez dice que no, que fue a Melquiades Belliard…Melquiades era profesor de educación física…Jesús Mata va a estar bien de su operación y lean por qué…Dice Juan José Tejada, que la pinta de sangre son a 3000 pesos…Es decir, siete pintas son 21 mil pesos…Sería bueno, que antes de leer lo que sigue, se sienten sin están parados y se acuesten si están sentados…Juan José Pondrá la primera pinta…Algo anda mal, pero yo creo en los milagros cuando vienen de Dios…Juan Vila y Tony Peña Rodríguez informan que en Santiago se puede hacer deportes, cumpliendo con el protocolo…Santiago es Santiago, primera ciudad libre de Covid… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que un barista tiene como bebida favorita el café…El barista es especialista en hacer figuritas, retratos y paisajes con la espuma…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez