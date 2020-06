Como no se está jugando en ligas menores, suponemos que este año no habrá Sorteo de Novatos en Lidom.

*

Los jóvenes drafteados salen de los circuitos minoritarios y algunos ayudan de inmediato en la pelota invernal.

*

Pero ese es el problema de esos jóvenes, no de los equipos que están saturados de jugadores.

*

En el último roster de reservas que se dio a conocer de las Águilas Cibaeñas había más de 130 jugadores.

*

Lanzadores derechos son 56, mencionaremos algunos, Bartolo Colón, Richard Rodríguez, Marcos Diplán y los Inoa Michael y Huáscar, además de dos que son Grandes Ligas pero no ha debutados con el equipo, Yimi García y Dinelson Lamet.

*

Zurdos, que siempre se dice son escasos, hay 18 donde figuran Framber Valdez, Cesilio Pimentel y Gregory Soto.

*

Los receptores eran cinco, pero dos fueron cambiados, Wilín Rosario y Pedro Severino y quedan Francisco Peña, Deivy Grullón y Rafelín Lorenzo.

*

Los aguiluchos tienen 25 jugadores del cuadro interior, sin incluir a Arismendy Alcántara, está Wilmer Difó, Ronny Rodríguez, Luis Valenzuela, Jonathan Villar, Edwin Encarnación, José Reyes que no se ha uniformado de amarillo y Amed Rosario que tampoco ha debutado.

*

En los jardines hay una veintena de jugadores, incluyendo al recién llegado Aneury Tavárez, con Manny Ramírez, Zoilo Almonte, Carlos Gómez, JC Pérez, Víctor Robles, Juan Lagares, Danny Santana y Leody Taveras, entre otros.

*

SQUEEZE PLAY: San Francisco de Sales es el Patrón de los periodistas…Señores, hoy se cumplen 105 años del fallecimiento del Generalísimo Máximo Gómez en La Habana…Me enteré por Cuba Visión…Gómez nació en Baní el 18 de noviembre de 1836…De eso hace 115 años…Cómo suspenden una asamblea en estos tiempos por falta de quórum…Faltaron dos para hacer quórum en la Asamblea de las Águilas…Solo había que ponerle mascarillas, garras y gafas negras a dos que fueran pasando por el estadio…Claro, no podía ser Jeja porque si habla lo descubren…Ni Fracatira porque no se iba aguantar, se quita el nasobuco y pide un trago…Personas que no les gustaban las películas de Robertico ahora les gustan…Y personas que les gustaban, ahora no les gustan…Quién entiende los humanos?…Me dice Juan José Tejada que él también sigue la misa dominical por Caracol desde Colombia…Pero me dijo Isania que la apaga a la hora de dar la ofrenda…Veo bien que un señor como JJ con 85 se quede en la casa…Dios es Omnipresente y está en todas partes…Leo Sánchez asegura que Paolo Modolo consigue el dinero para retener a Cristiano Ronaldo en la Juventus con su amigo Carlitos Fuente…Hay que fumar muchos puros para juntar esa cantidad…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que cuando Estados Unidos puso en órbita el Apolo 11 y Neil Armstrom dijo al pisar la Luna “Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad”, el presidente Richard Nixon también tuvo su discurso elogiando la tripulación, pero después encontraron otro en una gaveta que iba a leer si fracasaban…”En Paz llegaron y en paz descansan allí”, diría Nixon…Insisto, el ser humano…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez