La entrega anterior, donde solicitamos un indulto para Hilarión Isalguéz, produjo un aluvión de opiniones, todas a favor de la propuesta.

*

Debo comenzar diciendo, que Rafael Uribe y Guillermo Ottenwalder hablaron sobre el caso y el presidente de Fedombal se mostró de acuerdo en resolver esa situación.

*

Solo pidió que le enviaran una misiva pidiendo una revisión del caso Hilarión Isalgués y su condena de por vida.

*

Carlos Manuel Estrella, periodista y abogado, me escribió para decirme que esa sanción es inconstitucional porque le restringe derechos fundamentales, como la libertad de asociación.

*

Luichy Sánchez habló del caso con el licenciado Jordi Veras y le dijo que esa expulsión es inconstitucional.

*

Darío Fernández, quien fue vicepresidente de Fedombal, en el mandato de Julio Subero, también nos contó una interesante versión.

*

En una asamblea se conoció el caso de Hilarión, Andrés Vanderhorst, Salvador Mejía, Oscar Tejada y un entrenador de Esperanza que tenían 10 años de suspensión.

*

Se propuso una amnistía para todos los suspendidos, la cual fue aprobada, pero que aparentemente no se le dio mucha difusión.

*

Jesús Mata, un técnico experimentado del baloncesto, dice recordar que la sanción a Hilarión se rebajó a 10 años, pero que las cosas no se difundían como ahora con la ventaja de las redes.

*

Connotados deportista como Dimaggio Abreu, Tony Peña Rodríguez opinan que hay que terminar con esa oprobiosa sanción.

*

SQUEEZE PLAY: El Sistema Límbico es la región del cerebro que se encarga de gestionar las emociones…Ya debe retirarse…Pegó el 670…Ay, cañajo! Albert Pujols…Se viró la torta, Génesis le daba al Ozu, ahora el Ozu le pega a Génesis…Solo que uno lo trancan y la otra no…Fernando Aponte estuvo de cumpleaños…Así nadie lo conoce, pero si decimos Juan Bobo es otra cosa…Bobo lo celebró escuchando a su ídolo Fernando Villalona…A propósito del careo de Javier Báez la semana pasada, Eduardo Núñez nos recuerda uno de 1974 en el estadio Cibao…Fue en el béisbol amateur…Jugaban la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Bermúdez…Narra Eduardo, que Aquino Frías estaba en primera, El Chino Ramos tocó la pelota…Leo Gómez tomó la pelota y Ramos se devuelve para el home cuando lo va a tocar…Gómez le tira al cátcher Rodolfo Bueno y el Chino arranca para primera…Mientras se entretenían en el corre corre, Leo Gómez, Rodolfo Bueno y Chino Ramos, Juan Aquino Frías se colaba tranquilo en tercera base…Esto no me lo dijo Adela, me lo dijo Eduardo…Hoy entramos en el mes 6, es decir la mitad…La Pacochá Navideña celebrará “Media Navidad”…Así que Ney Zapata en esta “Media Navidad” tiene, medio cerdo, medio pavo, media lata de moros, medio litro de whisky…Hay que celebrar media, porque como está la cosa, diciembre se ve lejísimo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que una bujía es la pieza que produce la chispa eléctrica que inflama la mezcla de gases de un motor de explosión…Pero una bujía es también una vela, una pieza de cera para alumbrar, de ahí proviene su nombre, porque estaban fabricada con cera y provenían de Bujía una ciudad de Argelia…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez