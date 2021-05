Una de las cosas del presidente Luis Abinader que merecen ser aplaudidas de pie, es que ha terminado muchas obras que encontró inconclusas del gobierno pasado.

A eso le llaman, la continuidad del Estado, pero solo los que no llegan al poder con resentimientos lo hacen.

En la comunidad de Gurabo existe uno de los estadios de softbol más antiguos y emblemáticos.

Esta instalación forma parte del Club Mambuiche de Gurabo y lleva el nombre de uno de los más grandes deportistas gurabero, Santiago López Olivo (Chaguito Olivo).

Es un productivo estadio que se usa de día para béisbol de pequeñas ligas y de noche para softbol.

El mismo fue desbaratado para ser remozado, lo que se convirtió en una fiesta, pero esta se ha transformado en tristeza.

El estadio Chaguito Olivo no ha sido terminado, probablemente por desconocimiento de las nuevas autoridades.

Estuve indagando y la construcción va en un 70%, es decir, que solo falta un 30% para su terminación.

Se han invertido 15 millones de pesos, que si mal no recuerdo, eran fondos de Fonper, faltando solo 5 millones.

Estoy seguro, que cuando el presidente Abinader y el ministro de deportes Francisco Camacho se enteren, pedirán un informe y le meterán manos.

Así lo han hecho hasta ahora y con el estadio Chaguito Olivo no será diferente. ¡Doy peso a moriqueta!

SQUEEZE PLAY: Los pulpos tienen tres corazones…Siempre me he pensado, Gurabo ha tenido presidente, síndico, senador, gobernador y diputado…Ha tenido el mejor lanzador zurdo amateur del país, Johnny Olivo…Otro zurdo como José Cruz…Agregue otro zurdo como Juan Grullón…Un temido bateador como Edward “El Mono” Pérez…Dos entrenadores como Nardo Fernández y Chaguito Olivo…Y no tiene un estadio de béisbol…Eso ha impedido que no tenga una franquicia en la pelota amateur…Parece que está cerca un entendimiento entre los Núñez…Sería lo más conveniente para el béisbol…Que Tite Núñez y Juan Núñez se entiendan…Cuidado que puede haber personas sembrando cizañas para que no se entiendan y pescar en río revuelto…Aridio De los Santos les envía una exhortación para que se pongan de acuerdo y trabajen en armonía…Dice Chilo Paulino que los 100 dólares que Danny García le envió al Animal, Radhamés Báez se lo brindó de cerveza…Solo que El Animal no sabía que era sangre de su sangre…Dice Chilo que todavía le falta brindarle dos veces y llevarlo a un río antes de regresar a Nueva York…Esos 100 dólares cayeron en un berenjenal…A propósito me explica “Mi Bola de Cristal Empañada”, qué es meterse en un berenjenal…Este dicho tiene un origen rural y hace referencia a que las berenjenas son unas plantas espinosas que al crecer se vuelven molestas, por los arañazos y pinchazos que te puedes llevar…Por este motivo, si te metes en un berenjenal sin tener el debido cuidado, puede salir lleno de rasguños…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez