Faltando solamente 57 días para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, vamos a hablar de un mito que arrastran desde 1912.

*

Se trata sobre las medallas olímpicas que se entregan, uno de los más preciados galardones que puede recibir un atleta.

*

Sin embargo, las preseas no están hechas completamente de estos metales que identifican los lugares del uno al tres en el podio.

*

La medalla de oro que se entrega a los ganadores en las distintas pruebas no es de oro macizo, ya que solo tienen un baño del metal amarillo ámbar.

*

Según la normativa del Comité Olímpico Internacional (COI), las medallas de oro olímpicas solo contienen 1,34 por ciento de oro, 92,5 por ciento de plata y 6 por ciento de cobre.

*

El valor de una medalla olímpica de oro es de 600 dólares y si fuera oro puro su valor fuera de 25 mil dólares.

*

Le medalla olímpica de plata, contiene 92,5 por ciento de plata, lo mismo que tiene la de oro y el resto es cobre.

*

La medalla de bronce, tercer lugar en el podio tiene 97 por ciento de cobre y el resto es zinc y estaño, con un valor de 3 dólares.

*

Los últimos Juegos Olímpicos en que las medallas fueron de oro macizo, fueron los de Estocolmo 1912.

*

La cita de Tokio, que, aunque son en el 2021 mantiene el nombre de 2020, será del 23 de julio al 8 de agosto y es la versión 32.

*

SQUEEZE PLAY: Harlem el barrio de Nueva York, se llama así por una ciudad de los Países Bajos…Qué pasa con los softbolistas?…Pelean los de aquí y pelean los de allá…Vimos un pleito en San José de Ocoa y otro en un juego en Brooklyn…Pelea muy fuerte con bates y objetos contundentes…Así no muchachones…El deporte es para recrearse y compartir…Habrá que limitar las bebidas en el softbol…Una disciplina familiar, donde los padres van con sus familias y muchos niños…Otro match up que está fuerte es el de los Núñez del béisbol…Juan Núñez presidente de la Federación Dominicana de Béisbol Olímpico y Tite Núñez, presidente de la Asociación de Santiago, no se ponen de acuerdo…Juan se opone a las elecciones el 11 de junio…Tite se ampara en los estatutos de la Abos para decir que van ese día…Pónganse de acuerdo que el béisbol los necesita a ambos…Son dos personas que aportan a esta disciplina…Que ganen los dos Núñez y así ganará el béisbol…Las personas del Libro Guinness deben investigar si lo de Cuqui Industrial es un récord…Todos los días del año, El Pachá felicita al Gavilán que cumpleaños…Lleva 345 programas consecutivos felicitando a Cuqui Industrial, El Gavilán y el motivo el mismo, cumpleaños…Danny García le envió 100 dólares a Radhamés Báez, El Animal con Chilo Paulino…El Animal tomó prestado contando con eso y ha pagado como 200 en réditos…Chilo lo visita, pero no le entrega los 100 de los verdes…Yo creo que se lo dio a Jesús Mata…O con esos 100 ayudó a sacar la jeepeta roja que compró…El Animal que pensaba gastarlo con Sandra y Memelo…Aunque Ernesto Rosario me dijo que vio cuando Chilo se lo entregó a David Muñoz para que se lo hiciera llegar al Animal…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en España se celebra el 27 de noviembre, el Día del Maestro en honor a José de Calasanz, sacerdote fundador de la Escuela Pía…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez