Quienes asisten al Palco de Prensa en la pelota otoño invernal, me han escuchado hablar sobre un cátcher cubano llamado Juan Castro.

*

Radhamés Bonilla, Fellito Ortiz, Carlos Manuel Estrella, Jesús Mata, Pappy Pérez, que somos los que siempre estamos cerca, han escuchado mi historia sobre Castro.

*

Cuando dicen que un cátcher es bueno a la defensiva, yo siempre le digo, tú porque no viste al cubano Juan Castro.

*

Yo tampoco lo vi, salvo algunos juegos por las redes, pero un día vi su historia y me impresionó.

*

Ese Juan Castro que murió el domingo en La Habana, no comenzó a jugar como receptor, sino como torpedero.

*

Un día que estaban jugando, el equipo se quedó si cátcher y el manager comentó que iban a perder por “forfeit”.

*

La reacción de Juan Castro fue: “yo estoy aquí y se puso las indumentarias y se colocó detrás del plato.

*

Ahí nació uno de los mejores receptores defensivos que ha dado el béisbol en cualquier dimensión.

*

Castro con la influencia de ser torpedero, tomaba los piconazos como un jugador de esa posición, pero no se escapaban, como decimos “mascoteaba y pivoteaba”.

*

Incluso, muchas veces el bateador con dos strikes, le decía a pitcher que la tirara para el suelo, pero este se oponía diciendo que había corredor en tercera y Castro reaccionaba ¡tírala que ella no se va a ir!

*

Castro cometió 112 errores en casi 10 mil entradas (9,400) y eso habla por sí solo y he querido compartir este relato.

*

SQUEEZE PLAY: El pasado mes de febrero tuvo cinco sábados, lo que sucede una vez cada 28 años…Hoy quiero felicitar a mi sobrino Yassiel Núñez Tavárez…Jovencito inteligente que tuvo notas sobresalientes en la escuela…El Ministerio de Educación lo premió con una computadora…Biznieto de Elpidio Tavárez sacó su inteligencia…Elpidio fue leyenda de las Águilas Cibaeñas…La Liga Mexicana está cumpliendo 95 años…Están destacando los principales jugadores en esos 95 años…En su columna de hoy, Tiempo de Béisbol, el escritor Enrique Kerlengand destaca tres extranjeros que pasaron por el estadio del Seguro Social…Primero Winston (Chilote) Llenas…Segundo Minervino Rojas…Tercero Elrod Hendricks…Yeye Aybar está dado al pecado…Porque cuando aspiró en la Unión Deportiva de Santiago (UDESA), le dijeron que no porque él era político, jijiji….Luguelín Santos da por perdido este año…Santos y su entrenador Félix Sánchez anunciaron que van a descansar lo que queda del año…Como Luguelín tiene tres meses descansando, eso me hizo recordar el cuento de Facundo Cabral…Decía Facundo que su tío Pedro nunca trabajó, por eso cuando murió, su abuelo puso en la lápida: “Aquí sigue descansando el tío Pedro”…El Chelsea está dispuesto a dar 120 millones de euros por Cristianos Ronaldo…Eso tiene enfurecido a Paolo Modolo, quien alega que la Juventus tiene que ofrecer más y no dejarse quitar al portugués…Me dijo Leo Sánchez que Paolo es capaza de salir a hacer una colecta para juntar ese dinerito…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la palabra “Trono” aparece 176 veces en la Biblia…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez