Por Tuto Tavárez

Jugar béisbol con calidad y enseñar otros a la vez, no es tarea fácil para nadie.

*

Pero esa tarea difícil fue fácil para Manuel “Tito” Peña, uno de los grandes torpederos del béisbol amateur de Santiago.

*

Tito fue un virtuoso campocorto que por su estilo de atrapar pelotas se ganó el mote de “El Mago”.

*

Tito Peña

Cuando su alcance mermó para jugar en las paradas cortas, se hizo un formidable jugador de la primera base.

*

A esas cualidades defensivas, anexaba un bate de contacto, que siempre ponía la pelota en juego.

*

Pero, la mayor virtud de Tito Peña fue enseñar a jugar béisbol a niños y jóvenes, por cuyas manos pasaron cientos.

*

Jugaba y enseñaba, por lo que solo tenía tiempo para estar en un estadio de béisbol transmitiendo sus conocimientos.

*

Cuando terminó su carrera de jugador amateur, dirigió en el exigente béisbol de la época.

*

Tito fue una fábrica de formar peloteros, muchos llegaron a ser profesionales y otros hasta pisaron la alfombra de las Grandes Ligas.

*

Siempre fue y todavía lo es, un hombre callado, que vemos pasearse solitario por las calles de Santiago.

*

No sé como tratan los jóvenes que enseñó a jugar béisbol a Tito Peña, ya saben que no habla.

*

Pero voy a dar un testimonio porque lo vi. El merenguero Eddy Herrera jugó pelota con Tito y estuvo a punto de ser firmado, hasta que Wilfrido Vargas “scouteó” su voz.

*

Una noche Eddy fue invitado por las Águilas Cibaeñas a interpretar el himno en el estadio Cibao.

*

El merenguero divisó a Tito en las gradas, se le acercó y discretamente le pasó “un puñito”.

*

Le dije a Tito, “Mago, vi una de 2000 pesos”, con su acostumbrada calma me dijo, “cada vez que viene a Santiago, Eddy Herrera me pone a comer”.

*

Tito Peña, un maestro de los rodados y el bateo, Eddy Herrera, una voz grande y un corazón inmenso.

*

SQUEEZE PLAY: Piloto o pilota para la RAE ambas son válidas al referirse a una mujer que maneja moto, coche o aeronave…Falta mucho para el 27 de febrero?…Ganaron los Metros de Santiago en el baloncesto de la LNB, después que movieron la mata…Tendremos que hacer lo mismo con Cibao FC…A propósito de la columna sobre Fausto “Olímpico” Peña y Barcelona 92, varios amigos me han pedido publicar el roster dominicano en esos juegos…Bueno, como saben El Olímpico…Alexis Peña fue jugador del cuadro de Santiago…El lanzador José Santana de Sajoma…Félix Nova y José Ramón Vera…Manuel Guzmán, Fabio Aquino, Roberto Casey, Eugenio Valdez…Rafelito Mercedes, Félix Tejada, Teófilo Peña…Teodoro Novas, Cipriano Ventura, Juan Sánchez…Juan Viñas, Roque Solano, Silvestre Popoteur, Elías Olivo y Benjamín Heredia…Una pena que béisbol no esté en calendario para París 2024…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, para que un huevo de gallina sea más o menos grande, depende de la edad de la gallina…Por hoy, out 27.