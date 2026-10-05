Tuto Tavarez

¡Benditas sean las Águilas Cibaeñas!

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El pasado domingo se realizó la ceremonia, donde la iglesia San José de la Montaña, fue elevada a Santuario.

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El templo está cumpliendo 100 años de fundado y la mejor forma fue elevando a Santuario.

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Pero, ¿Por qué la introducción donde se bendice a las Águilas Cibaeñas? Veamos la razón.

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El arzobispo de Santiago, Héctor Rafael Rodríguez, fue quien ofició la misa en el Santuario San José, en la Avenida Hermanas Mirabal, entre La Joya y Baracoa.

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El arzobispo Héctor Rafael, cuando nos saludó, nos habló de las Águilas Cibaeñas y aunque bendice los 6 equipos de la Lidom, aseguró que vienen cosas buenas para los aguiluchos.

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Demostrando que es una persona que está atenta al béisbol, cuando saludó a Pappy Pérez, sorprendió hablando del Águila de la Semana, el famoso programa de premiación.

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En la importante actividad estuvieron el alcalde Ulises Rodríguez, así como Andrés Cueto, Director de CORAASAN.

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Felicitamos a Fray David, quien trabajó duro para que la iglesia San José fuera elevada a Santuario.

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Como la misa del domingo coincidió con el Día de San Francisco de Asís, hubo muchos profesores y estudiantes del Colegio que lleva ese nombre.

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Vimos profesoras como Janet Toribio y estudiantes que se graduaron hace 50 años, como Juiber Polanco y Eduardo Pérez, entre otros como Fidelia Pérez.

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Cuando esté por la parte baja de Santiago, no se pierda el privilegio de ver el Santuario San José de la Montaña.

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Este templo tiene como origen a la joven Abua Rodríguez, quien fue sobreviviente del terremoto de 1842.

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SQUEEZE PLAY: “Lo que deseo es poco y lo poco que deseo, lo deseo poco”, San Francisco de Asís…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…República Dominicana ganó 2-1 a Nicaragua para conseguir una formidable participación con Sedofútbol Reebok en la Liga de Naciones…Lucas Bretón, el nativo de Santiago, logró un golazo para el triunfo quisqueyano…Cuando vimos el gol de Lucas recordamos a Johan Cruyff, quien le decía a sus jugadores, “Los goles se anotan pateando a puerta”…El gol de Lucas fue entre un tránsito congestionado y entró por la red…Ah, perdió Haití 2-0 de Costa Rica…Fue un partido entre dos selecciones mundialistas…Vamos a prepararnos para el 2030, o si no, 2034…Mineros de Bonao son los campeones de la Liga Dominicana de Béisbol de Verano…Son bicampeones porque ganaron en 2025…Pena que se armó una trifulca entre los fanáticos de Bonao y los jugadores de Puerto Plata…El Torito, Héctor Acosta se pronunció en contra de ese comportamiento, condenando el mismo saliera de donde saliera…¿Recuerdan a Yosmany Guerra, el popular Congo?…El cubano jugó mucha pelota en Santiago, hasta que en 2012 fue firmado por las Águilas Cibaeñas…Pensábamos que el Congo ya no estaba en pelota, pero si, está en una selección que va a participar en la Serie de Titanes Bajío, en México…En ese equipo también está el cubano Henry Urrutia…Me dice “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Ferrari es la escudería de F-1, que tiene como emblema un caballo negro rampante sobre fondo amarillo…Por hoy, out 27.