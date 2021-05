Un viceministro de Deportes al Campo, es la panacea.

*

El pasado viernes el ministro de deportes sentó un precedente con una visita que hizo a Santiago.

*

El ingeniero Francisco Camacho se reunió con la crónica deportiva de esta ciudad, con el objetivo de escuchar inquietudes sobre los deportes.

*

Pensaba consumir un turno, pero el encuentro se alargó y conductor Mario Emilio Guerrero se vio en la necesidad de finalizar el fructífero acto.

*

Pero, por esta columna pondré en conocimiento del ministro Camacho mi parecer, ya que la gobernadora Rosa Santos allí presente, habló como los municipios hacen solicitudes de deportes.

*

Ojalá al presidente Luis Abinader le llegue esta columna y pueda disponer de dos minutos de su ocupado tiempo.

*

Por una década fui scout de los Dodgers de Los Ángeles en la región del Cibao, lo me permitió visitar muchos lugares recónditos de nuestros campos.

*

Allí pude ver que en nuestras zonas rurales, no hablo de la parte urbana, hay terrenos que se utilizan como estadios, que son un peligro para quienes están a sus alrededores.

*

Pelotas que estremecen la madera de las casas o caen en la sala o cocina, por falta de un simple “backstop” o una verja, que se resuelve con malla ciclónica, 100 blocks y 10 fundas de cemento.

*

O una cancha de tierra, que se puede asfaltar o “encementar”, que solo tiene un canasto o no tiene aros ni la mallita.

*

Una rancheta que se utiliza para juegos de azar o apostar en billar, cuando debiera tener una mesa de pingpong, ajedrez, juegos de Damas, dominó, etc.

*

Cuando íbamos a esos lugares pobres, recuerdo que Rafael Ávila regalaba las pelotas que utilizábamos en los “Try out” y la felicidad era grande.

*

En las ciudades hay muchas instalaciones, pueden llevar furgones de utilerías y la reciben, pero siempre se quejan, porque esa es la naturaleza del ser humano.

*

Mi conclusión es, que se debe crear un viceministro o cuantos sean necesarios, de Deportes al Campo, para trabajar exclusivamente en esas partes lejanas y olvidadas de nuestra zona rural.

*

SQUEEZE PLAY: La piel de un ser humano tiene tres capas…Ahora es que soy “Pujolsita” de verdad…Es más, si los Dodgers llegan a la Serie Mundial, me voy con Leo Sánchez para Los Ángeles…Juan Vila se enteró el viernes de todas las historias de Apolinar Peralta…Hasta un nombre sugirió para el libro…Lo que seguimos la pelota amateur no estamos solos…Llegó un refuerzo…Por ahí anda Eduardo Núñez defensor de ese beisbol desde los tiempos de Freddy Toribio…Las cenizas de Juan Guzmán llegan la madrugada del viernes…El sábado serán expuestas en funeraria Inavi frente a la Arena del Cibao… Lupe Álvarez está informando…La funeraria no debe cobrar para exponer a un inmortal como Juan Guzmán…Radhamés Báez está celoso porque Chilo Paulino no se deja ver…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el malecón de La Habana, en Cuba, tiene ocho kilómetros…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez