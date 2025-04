Tuto Tavárez

El domingo 13, estaba en el torneo de natación, cuando me identificó un ingeniero y me mostró su preocupación por el techo de la Arena del Cibao.

*

Me habló con conocimiento de ingeniería, usando términos que no dominó, pero que era evidente que hablaba con conocimiento de causa.

*

Incluso, me dijo que el techo debía tener un color único, en tejas, por lo que era evidente que le estaban robando, porque si no estuvieran ahí apilada.

*

No tenía intención de tratar el tema, (auto censurándome para que no me caiga la jauría encima).

*

Pero, al día siguiente, Federico Basilis me envió varias fotografías del techo, donde se pueden ver los baches de un color diferentes.

*

Pero aun así, decidí no referirme al caso, que está preocupando por lo sucedido recientemente en el Jet Set.

*

El miércoles, me llegó un video donde Pablo Aguilera y José Fabián daban detalles de las condiciones en que se encuentra el techado de la Arena del Cibao.

*

Agregaron que hay filtraciones en la Arena, es decir, que cuando llueve afuera se moja el tabloncillo adentro.

*

Más que los oídos, abrí los ojos, cuando escuché los dos prestigiosos comunicadores excusarse con el baloncesto por dar esa información. ¿?

*

“Nada personal con Abasaca”, dijeron, en referencia a la Asociación de Baloncesto.

*

Y ¿Quién ha dicho que la Arena es una instalación de baloncesto? Se llamó Palacio de los Deportes y se llama Arena del Cibao. (Ignoro si son nombres oficiales.

*

Si bien es cierto que se juega, desde 1981 el Torneo de Baloncesto Superior, es escenario de otras disciplinas, como son, el Universitario de Tenis de Mesa con Juan Vila a la cabeza, el Clásico de Rolling Fermín, el Míster de Fisiculturismo que organiza Tony Peña R., entre otros.

*

Incluso, la principal actividad internacional que se ha presentado, no es de baloncesto, sino el Norceca de Voleibol que se hizo en 1985.

*

Pero, también se presentan graduaciones, artistas, actividades culturales y políticas.

*

Y cierro con esto, el pasado 8 de marzo, un mes exacto de la tragedia del Jet Set, el presidente Luis Abinader estuvo recibiendo un título Honoris Causa, con esa instalación abarrotada de personas y sonidos.

*

SQUEEZE PLAY: Ah, desde aquí no aconsejamos que vayan ni que no vayan a la Gran Arena, cada quien hace lo que quiera, además el peligro asecha en todas partes, hasta durmiendo en sus casas, han entrado balas perdidas y acabado con la vida de personas…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Mi Tono y Frank Elías Rainieri, pidieron a Leo Sánchez y José Miguel Minier que no los dejaran solos…Por eso sacrificaron el viaje a la Maratón de Boston este lunes y se quedaron en el PGA los Corales…Por los amigos se hace eso y más…La noche del jueves murió en el Congo Juan Antonio Peña (Fabián)…Fue boxeador en sus años mozos…Nuestras condolencias a su hijo David y los demás familiares…Ahora el Pachá quiere robarse a Juan Saint-Hilaire…Se notó la ausencia de Juan en la Copa Independencia de Boxeo y en el Baloncesto Superior…Esperaremos octubre para escucharlo con las Águilas Cibaeñas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Jesucristo ha resucitado, esta’ vivo…Por hoy, out 27.