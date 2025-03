Tuto Tavárez

Un “pitch out” es una bola franca que pide el receptor, cuando instituye que el corredor va a salir al robo o hay un corrido y bateo.

*

Regularmente, los cátchers piden uno y hasta dos lanzamientos, fuera del alcance del bateador, cuando el corredor es una amenaza de hurto.

*

Pero, el receptor Eduardo Núñez, pidió en un partido, siete bolas francas en forma consecutiva.

*

El hecho ocurrió en 1977, en la Liga Rafael Cabrera, de Villa González, que presidía el cronista César Delmonte y Consuegra.

*

Se jugaba la final del campeonato, entre los equipos Palmar Abajo (Relojería Tavárez) y Palmarejo.

*

Palmar Abajo estaba ganando por una carrera, cuando Ambiorix Pérez, mellizo con Osiris y hermano de Pappy Pérez, ancló en segunda con un doble.

*

Conociendo la velocidad del Mello, Eduardo Núñez sospechó que intentaría robarse la tercera, ya que era el empate.

*

Además, le quedaba cómodo salir para tercera, porque el lanzador era un zurdo apellido Quintana.

*

Eduardo, quien estaba detrás del plato, ordenó a Pedro Luna, quien estaba en tercera mantenerse cerca de la base, el torpedero era Roso Taveras, hermano de Franklin Taveras, el segundo base Antonio Capellán (Gordi) el inicialista y manager Rafael Taveras (el Avión).

*

Como Eduardo pidió 3 bolas francas, el Mellizo Ambiorix calculó que no pediría la cuarta, porque pondría a Ramoncito Jaquez, el bateador en primera.

*

Ambiorix arrancó para tercera y Eduardo, pidió la cuarta franca corrida y lo eliminó con certero disparo a Pedro “Pupo” Luna.

*

Jaquez, otro veloz jugador del campocorto, fue a primera por boleto, ahora con dos outs.

*

Eduardo pidió dos bolas francas corridas y Ramoncito salió para segunda en el tercer pitcheo, calculando que no habría un séptimo “pitch out”.

*

Pero, Eduardo pidió otra franca, puso el tiro en el guante de Roso Taveras y así cerró la entrada, con un posible récord de siete pitcheos intencionales al hilo.

*

SQUEEZE PLAY: En un día el corazón bombea 7,500 litros de sangre…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Conociendo el comportamiento ejemplar de Stanley Javier, no dimos credibilidad a la calumnia que se le quiso levantar…Jonathan Rodríguez, quien pertenece a los Metros de Santiago, debutó con los Capitanes de Arecibo en Puerto Rico…Anotó 9 puntos, capturó 10 rebotes y otorgó 2 rebotes…Víctor Liz, otro Metro y de Pueblo Nuevo, no estuvo en roster para ese primer encuentro…Harold Ramírez jugó con las Águilas Cibaeñas y luego reforzó a los Tigres del Licey….Kelvis Flete lo firmó para los Tecos de Dos Laredos, que dirige Félix Fermín…Harold se presentó a las prácticas de Tecos con el pelo azul…Cuando le preguntaron ¿Por qué el pelo azul?…Su respuesta fue, “Mis hijos Ethan y Elián son autistas y ese es el color que lo identifica y lo llevo por ellos”…Por cierto, el 2 de abril es el Día Mundial del Autismo…El sábado cumplimos años, pero el mérito no es yo haber nacido un 22 de marzo…El mérito lo tiene mi vieja, América Victoria, que en paz descanse, que tuvo el valor de traerme al mundo, sin importarle los peligros que representa un parto…Gracias, mi vieja… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el caballo es el único animal que existe con el mismo patrón de marcha del ser humano…Por hoy, out 27.