Tuto Tavárez

“Te vi en el partido de baloncesto el domingo”, me dijo, _______, mejor me reservo el nombre de ese amigo.

*

“Tú vistes un fantasma”, fue mi respuesta, pero mi amigo insistió que era yo, que estaba en la Arena del Cibao.

*

Entonces, le reclamé con intención de quejas, “Si me viste, por qué no me saludaste”.

*

Mi amigo me aclaró, “fue por la televisión que te vi”, entonces, le aclaré que tengo varios años que no voy a un juego, especifiqué, desde el 24 de febrero del 2020.

*

Lo único que recuerdo de la última vez, fue que se jugó un partido de leyendas y que en una agenda, conservó dos hojas manuscritas, donde están los nombres de los equipos.

*

Había un equipo denominado Leroy Jackson, que estaba integrado por jugadores de Santiago y otro por baloncestistas de la capital.

*

Precisamente, Leroy, un panameño que jugó mucho baloncesto en Santiago, estaba dirigiendo el quinteto local.

*

El team de Santiago tenía a, Tony Marte, José Caba, Luis Nouel, Jaime Raúl Bonelly, Tomás Cabral, José “Bombo” Abreu, Rafael Disla, Felsín Pichardo, David Cabrera, Domingo Fabián, Luis Vargas, Diomedes Girón, Alejandrito Arias, Osvaldo Almonte, José Luis Aracena y Guillermo Reyes (El Borrador).

*

El otro equipo, que viajó de Santo Domingo a Santiago, tenía dos damas del baloncesto, Matilde Guerrero y Yovanny Florián.

*

Completaban el equipo visitante, Evaristo Pérez, Ángel Romel, Alexis Sánchez, Freddy Sánchez, José “Policía” Monegro, José “Boyón” Domínguez, Tomás Richard, Danny Vásquez, Manny López, Ron Robert, Casimiro Mercedes, Raymond Báez y Melido Sánchez.

*

La mayoría había pasado por el Baloncesto Superior de Santiago, donde brillaron.

*

Incluso, en la hoja tengo anotado, que los árbitros de ese encuentro fueron, Chichí Cruz, Luis Martí y Víctor Sánchez. Un TBT aunque no sea jueves.

*

SQUEEZE PLAY: “Poca cama, poco plato y mucha suela de zapato”, es un refrán que se aconseja para vivir mucho…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ramón Vila sigue los pasos a su padre Juan Vila en el tenis de mesa…Ramón, venció en Alemania al cotizado italiano Giacomo Allegranza, por 3-2….Vila ganó el primero 11-4, perdió el segundo set 13-11, se impuso en el tercero 11-5, cayó en el cuarto 11-6 y se impuso en el decisivo 11-8…El domingo se corre el Maratón de Barcelona…Me dice Leo Sánchez que José Miguel Minier está entre los favoritos para ganar…Y si no ganar, al menos llegar, que rima…El domingo comienza el Torneo de Béisbol Sub-21, de la Liga Deportiva Serrana (LIDESE)…Chilote Llenas es invitado especial a ese evento en San José de las Matas…Dios mediante, lo estaremos acompañando…El equipo de softbol Los Vecinos, de Man Peralta cumple 50 años en este mes de marzo…Wao, que sorpresa me acabo de llevar…Murió don Luis Práxedes Bueno…Un excelente deportista de la disciplina de tiro y padre de varios atletas…Un caballero de los pies a la cabeza…Murió la decencia hecha hombre…Descanse en Paz, don Luis…Me recuerda “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, cuando Juan Pablo I fue electo papa dijo: Que Dios los perdone por lo que haber hecho”, luego dijo” ¡Acepto!…Por hoy, out 27.