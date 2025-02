Tuto Tavárez

Existe un cordón umbilical que une a las Águilas Cibaeñas con los Reales de Kansas City, el cual se hace más fuerte con la llegada de René Francisco.

Francisco, es vicepresidente de los Reales en Grandes Ligas y ahora ocupará el cargo de Vicepresidente de Operaciones con las Águilas.

Los Reales tienen tres técnicos excelentes, que son de Santiago y son aguiluchos y no descartamos que Francisco piense en ellos.

Estamos hablando de Miguel García, Tony Peña Jr. (Tijei) y Omar Ramírez, quienes tienen diferentes funciones bajo las órdenes de Francisco.

Incluso, Migue, el hijo del colega Héctor García y nativo de Villa González, es coach del equipo de Grandes Ligas, donde está bien cotizado.

Tijei Peña, el hijo de Tony, sobrino de Arturo y hermano de Francisco, da Águilas por los cuatro costados y es uno de los cerebros de Kansas City en ligas menores.

Está también el caso de Omar, hijo de Víctor Ramírez (Chijo), es otro coach de Kansas City, que ha sido asistente de las Águilas y campeón con Félix Fermín como manager.

Los tres tienen buena acogida entre la afición aguilucha, que no entienden porque no están en el terreno.

Desconocemos, cuál es la situación de Miguel García, si podría tener interés en trabajar en el invierno, debido a su ardua labor en Grandes Ligas como coach de los Reales.

Pero Tijei Peña y Omar Ramírez podrían ser aprovechados y volver al terreno de juego con la camiseta que aman, de las Águilas Cibaeñas.

Incluso, se podría dar, que teniendo tres hombres de confianza en el equipo, los Reales de Kansas City decidan enviar algunos prospectos a las Águilas.

Dejamos esa inquietud a René Francisco, de altísimos cargos en los Reales de Kansas City y las Águilas Cibaeñas.

SQUEEZE PLAY: Calixto García combatió contra los españoles en Cuba. Prefirió darse un tiro cuando cayó en una emboscada. “Ese no es mi hijo”, dijo la madre cuando le dijeron que se había suicidado, cuando supo la razón del suicidio exclamó ¡Ese es mi hijo!…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El miércoles habrá un juego de fogueo entre Plaza Valerio y Pueblo Nuevo…El encuentro de baloncesto será a las 8:00 de la noche en el techado de Plaza Valerio…Se cobrará 100 pesos que debemos pagar con mucho amor…Cheo Pérez nos informa que lo recaudado será para ayudar en un trasplante de riñón a Carlos Cerda…Vamos a colaborar con Carlos…Son 100 pesitos y si puede dar algo más, hágalo…También jugarán, por la misma causa, el jueves en el techado Marino Ochoa, de Pueblo Nuevo…El ingeniero Andrés Cueto, Director de Coraasan hará el saque de honor…El fútbol de República Dominicana no se detiene…El viernes comienza la Copa LDF 2025…Esta es una innovación, luego viene el torneo de la Liga Dominicana de Fútbol…Aquí una persona entra al tabloncillo con zapatos y se alarman…En el Juego de Estrellas de la NBA, metieron un carro y no pasó nada…Este martes será la rueda de prensa de la Copa Independencia de Boxeo…Será en el Salón James Rodríguez, del Ministerio de Deportes, en Santo Domingo…La cita es a las 10:30 de la mañana…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 2003, Tony Peña fue el Manager del Año de la Liga Americana, dirigiendo los Reales de Kansas City…Por hoy, out 27.