Tuto Tavárez

“Vayan de dos en dos y prediquen el evangelio”, dos de los apósteles, Marcos y Lucas, reseñan este mandato de Jesucristo en la Sagrada Biblia.

*

Traigo esta cita bíblica a colación, porque este lunes se nos fueron Mendy López y Juan José Tejada.

*

Se fueron a la misma hora, obedeciendo al mandato divino de “vayan de dos en dos y prediquen el evangelio”.

*

Duele cuando un amigo se va, pero el dolor es doble, cuando se van dos amigos, como Mendy y J.J. Tejada.

*

Coincidieron en el micrófono con las Águilas Cibaeñas, desde cabinas contigua y con roles muy parecidos.

*

Mendy describir los juegos por radio, con un estilo poético, que hacía creer al radioyente, que estaba mirando el partido.

*

Juan José impuso un dinámico estilo de presentar al público, por la bocina interna del estadio Cibao, cada uno de los bateadores.

*

¡Mi primo! Fue una de las frases que pegó Juan José, cuando presentaba a Miguel Tejada, por llevar el mismo apellido.

*

Mendy fue un creador de frases, las cuales surgían de forma espontanea y se mantienen y mantendrán en el tiempo.

*

Las parcas, pasaron por Santiago temprano y aprovechando el delicado estado de los dos comunicadores, cortaron el hilo de la vida.

*

Así, convirtieron el lunes, que debió ser brillante como el sol, en un lunes negro, como la noche.

*

Dentro del dolor, nos reconforta saber que pasaron por la vida terrenal haciendo bien y nunca mal, por lo que tendrán una gran acogida del Todopoderoso.

*

Descansen en paz, queridos amigos, siempre estarán en nuestras oraciones.

*

SQUEEZE PLAY: ¿Quién podría decir que Jesús está muerto? No hay muerte: hay mudanza. Facundo Cabral…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Estaba en el programa Dialogo Matutino por Espacio TV, con el amigo René Sosa…Eran las 8:04 minutos, cuando recibí un mensaje de Junior Tejada, hijo de Juan José Tejada, donde me informaba que su padre acababa de fallecer…Envié la información a varios chats, entonces me respondió José Adriano Rodríguez que también acaba de morir Mendy López Sr…Fue como recibir izquierda y derecha de un boxeador con fuertes pegadas en ambas manos…Mendy está expuesto en Blandino desde las 5:00 de la tarde del lunes…Podría ser sepultado el miércoles, para dar oportunidad a que llegue Mendy López Jr…Juan José se ganó mi corazón, por el trato que daba a mi madre…Como todos los amigos del Congo, la llamaba como, “Mamá Meco”, y eso no tiene precio…La última actividad pública donde lo vi, fue la cena navideña de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS)…Américo Cabrera me encargó las rifas…Eran como 60 premios y habíamos 95…Cuando me dijeron que solo quedaba una canasta, me negué a rifarle y dije por el micrófono, se la sacó Juan José Tejada y todos aplaudieron en un gesto de aprobación…A Mendy lo convertir en la voz del Clásico de Softbol Arnulfo Gutiérrez…También, grabó excelentes promociones para el Clásico de Gallos de Arnulfo…Un día lo vieron llegar conmigo al Coliseo Gallístico Santiago…Los galleros entusiasmado, preguntaba Alexis Castro, si Mendy iba a narrar las peleas de gallos…Le aseguro que la oferta fue muy buena…Pero, Mendy me dijo, “Después de hacer un nombre como narrador de béisbol, no me puedo arriesgar en una disciplina que no conozco”…Me susurra “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, aunque ustedes no estén, escucharemos voces decir: ¡Mi primo y Liiindo!…Por hoy, out 27.