Por Tuto Tavárez

Es costumbre cuando ingresan nuevos socios en la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), que la juramentación la haga el cronista más longevo.

*

Cuando la entidad que agrupa la crónica deportiva de Santiago fue fundada, el 3 de febrero de 1937, Juan José Tejada tenía 2 años.

*

Ramón De Luna le lleva unos años a Juan José, pero ambos estuvieron ausente en la actividad del pasado lunes.

*

Juan José cumple 90 años el 28 de este mes y aunque ha estado recluido en una clínica, se espera que este como un cañón, cuando cumpla 9 décadas.

*

Incluso, su hijo Junior, vino desde Estados Unidos para hacerle un cumpleaños en grande.

*

Recuerdo que en una ocasión, Juan José nos hizo caminar la ciudad de Nueva York a pie a Junior a este servidor.

*

Ante la ausencia tanto de Juan José como de Ramón de Luna, hubo que apelar a cuatro expresidentes para la juramentación de los seis socios nuevos.

*

César Delmonte y Consuegra, Héctor García, Virgilio Cepeda y Fellito Ortiz, hicieron la juramentación al alimón. Carlos Manuel Estrella cortó el bizcocho.

*

Los nuevos socios son: Ramón Fermín, Jairo Burgos, Félix Estévez, Franklin Fernández, Persio Bonilla y Charlie Martin, este último heredero de la fortuna de Ruperto Ruck y doña Mary.

*

Américo Cabrera, presidente de la ACDS cumplió con otra de las actividades que tiene en calendario la entidad.

*

Completan la directiva, Pablito Ruviera, César Ureña, Moisés Peña, Franklin Peralta, Tule Guareño y Judith Hernández. Sin ser directivo trabaja muchísimo Freddy Capucho.

*

Existe un Comité Disciplinario que integran, César Consuegra, Francisco Santos (Nave), Nicolás Álvarez, Luis Alberto Genao, Juan Hilario Guzmán Badía y Radhamés Bonilla.

*

La actividad se desarrolló en la remozada casa club Domingo Saint-Hilaire, en La Barranquita.

*

SQUEEZE PLAY: La Biblia fue el primer libro impreso por Gutenberg…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Félix Fermín es uno de los nuevos nombres que agrega Radio Bemba, para el cargo gerente general de las Águilas Cibaeñas…El Gato dirige verano e invierno en México…Habría que recompensarle ese doble rol…Japón no puede asistir a la Serie del Caribe con un equipo campeón…Resulta que la Serie del Caribe es de equipos campeones, pero en el invierno y Japón no tiene liga de invierno…Hace cuatro meses que terminó la Liga de Japón, lo mismo que duran los torneos invernales…Emilio Bonifacio ya preguntó dónde están todas las pizzerías en Tijuana…El Boni es loco con una pizza de “pepedoni”…El exboxeador Rafael “Avispa” Cabrera anuncia que renuncia a ser fanático de los Yankees de Nueva York…Avispa ya tiene camiseta y gorra de los Mets de Nueva York…”Soy fanático de Juan Soto y me cambié para los Mets”, me dijo Avispa, quien está por Santiago…El anfitrión de Avispa en Santiago es el periodista Juan Bonilla…Idelfonso Ureña se une a la comitiva que viene de Santo Domingo a ver a Cibao FC y las Chivas de Guadalajara el jueves…También se inscribe en el minibús de Héctor Cruz, Sebastián Ureña…Los nietos de Francisco Vicente vinieron de Miami a ver a Cibao y Chivas…Ojalá encuentren boletas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Carolina Martín, nacida en Huelva, España, en 1993, es la única mujer deportista no asiática que ha ganado el oro olímpico en bádminton. Además, de ser tres veces campeona Mundial y siete veces campeona de Europa…Por hoy, out 27.