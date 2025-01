Las Chivas de Guadalajara están buscando ayuda divina, previo al encuentro contra Cibao FC en Santiago de los Caballeros.

El club conocido como el “Rebaño Sagrado”, quiere atar todos los cabos para enfrentar a Cibao FC y ha buscado la intercepción del Papa Francisco.

Cibao FC recibirá el famoso club mexicano el jueves 6 de febrero, en partido de la Copa de Naciones Concacaf 2025, que se jugará en la bombonera de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El Papa Francisco recibió la playera blanca y roja de Chivas, la cual fue confeccionada con el número 1 y su nombre detrás.

Las Chivas no han comenzado bien en el Torneo Clausura MX, máxima liga de fútbol de México, donde tienen 1 ganado, 1 empate y 2 derrotas.

La encargada de viajar a Roma y entregar el obsequio al sumo pontífice fue la señora Fer de Luna, periodista y fiel aficionada del club con sede en Guadalajara.

Además de la camiseta, Fer entregó una botella de cava al Papa, así como dulce mexicano y una carta del equipo.

“Le pedimos humildemente que reciba nuestra camiseta como un símbolo de nuestro reconocimiento a su noble y humanitaria labor, sin dejar de reconocer que su ejemplo permea en todo el mundo y en todas las facetas de la vida, incluido el deporte”, puntualiza la carta firmada por el Club Deportivo Guadalajara.

Las Chivas buscan reeditar lo sucedido en 1957, cuando hicieron lo propio con el Papa Pio XII, quien le envió su bendición.

A partir de aquella bendición de Pio XII, entre 1957 y 1970, las Chivas ganaron 8 títulos, lo cual originó que se le conociera como el Rebaño Sagrado.

A los 8 títulos llevados a Jalisco en esa etapa, se agrega una “Campeonísima de México”, 2 Copas y 6 trofeos de campeones de Concacaf.

Todo se vale en el deporte con tal de ganar, solo esperar que nuestras autoridades eclesiásticas oren, para que las bendiciones caigan a las Chivas después de perder del Cibao FC.

En este momento, diría el ingeniero Manuel Estrella, que falta nos hace Monseñor Agripino Núñez Collado.

