Por Tuto Tavárez

En la entrega de ayer, dimos a conocer una lista de nombres que podían reemplazar a Ángel Ovalles como Gerente General de las Águilas Cibaeñas.

El acucioso cronista deportivo Maro Vásquez, tomó tres nombres del largo listado y agregó otro para hacer una encuesta en Instagram.

De los nombres que publicamos Maro tomó a Kevin Cabral, Carlos Gómez y Manny García y le agregó a Manny Acta.

Hasta las 2:00 de la tarde del jueves, votaron 601 personas, que es una buena muestra para un sondeo.

Carlos Gómez recibió un total de 378 votos, para un porcentaje de 63 %, con lo cual se hubiese ido en la primera vuelta.

El segundo más votado fue Manny Acta con 108 sufragios para un 18 %. Acta ocupó el cargo de gerente y manager con los aguiluchos.

No lo incluimos en el listado de posibles, por la forma como salió de las Águilas, cuando el entonces presidente Adriano Valdez Russo lo calificó de “tener alergia contra el aguilismo”.

El tercero más votado fue Kevin Cabral con 97 votos para un porcentaje de 16 %. Cabral es comentarista de la cadena de televisión de las Águilas y pertenece al Departamento de Operaciones de Béisbol que presidió Ovalles.

Un total de 18 personas votaron por Manny García para un porcentaje de 3 %. Fue manager por 9 partidos de las Águilas y ejerció la gerencia con las Estrellas Orientales.

Los otros que mencionamos no fueron sometidos al escrutinio, ya que el encuestador solo colocó con fotos a esos cuatro.

Entre las especulaciones de último minuto se está mencionando a Félix Peguero, quien fue gerente de las Estrellas.

Félix es hijo del gran scout y hombre de béisbol, ya fallecido, Pablo Peguero.

SQUEEZE PLAY: A propósito de Kevin Cabral existe una pareja de hermanos gemelos franceses apellidos Cabral, uno se llama Rémi y el hombre Kevin Cabral. Juegan en la Major League Soccer (MLS), Rémi centro delante con el Phoenix Rising FC y Kevin extremo izquierdo, Kevin Cabral el comentarista también escribe con la izquierda y juega para el Colorado Rapids…Solo falta que al futbolista francés le digan el “Oso”…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El colega Juan José Tejada tiene 3 días interno en la Clínica Corominas…Siempre me escribe por la mañana y como tenía 3 días que no me escribía, decidí llamarlo y una señora me dio la información…JJ conocido como el “Hombre del Pañuelo Rojo” fue animador de las Águilas en la bocina interna por muchos años…Entonces, Cueto le dio un corrientazo a los Tigres…Los aguiluchos gozaban los palos de Harold Ramírez contra los Tigres…Ahora sufren los palos de Harold Ramírez con los Tigres…Además de Charles Herold, que cambió de uniforme, Cibao FC tendrá algunas ausencias importantes…Ángel Montes de Oca y Lucas Bretón jugarán en el extranjero…Eso es bueno para su crecimiento…El colombiano Dairín González no repite…No hemos visto renovar a Oscar Florencio, Lean Torres, Carlos Heredia y Luismi Quezada…Una canasta de korfball se diferencia de una de baloncesto, en que no tiene tablero… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, 200 kilómetro en bicicleta debe recorrer el peregrino para obtener la Compostela, que es el documento que certifica que una persona ha realizado el Camino de Santiago, se le otorga a religiosos o espirituales. 100 kilómetros si se hace a pie o caballo…Por hoy, out 27.