Tuto Tavárez

(2 de 2)

Veamos la segunda y última parte de este trabajo que busca recordar al exboxeador José Joaquín Baret, del barrio La Joya en Santiago.

El púgil santiaguero comenzó su carrera profesional el 22 de mayo de 1981 en el Felt Forum, de Nueva York, donde enfrentó a Walter Smith con quien no sudó y lo despachó en el primero.

Un mes después, el 25 de junio le hizo lo mismo a Roberto Méndez en el Madison Square Garden, el 7 de agostó Donny Miller caminó hasta el tercero, el 25 de septiembre Joe Robinson no pasó del segundo.

Baret solamente tuvo un combate en la República Dominicana y lo hizo para cerrar el 1981 en La Romana, el 13 de diciembre, contra el criollo Antonio Espinal.

Noqueó a 14 de los primeros 15 rivales que enfrentó, por lo que comenzaron a escasear los oponentes y Baret se lanzó a las atractivas calles de Nueva York, que siempre tiene una diversión que ofrecer.

Entonces, llegó su primer tropiezo contra uno de los peleadores mejor valorado del momento, Floyd Mayweather, Senior, cayendo en el octavo capítulo.

Ahí comenzó una racha negativa y perdió de Marlon Starting y William Machado, le ganó a Spencer Swope, como era su costumbre por nocaut y perdió con James Mason, decidiendo poner fin a su carrera en 1995.

Como Amateur: José Joaquín Baret entrenaba en el Club Félix Benjamín Marte, de La Joya, bajo los conocimientos de Lucas Hernández (El Saga).

Por su fuerte pegada se convirtió en un terror, representando a Santiago en los Juegos Deportivos Nacionales.

También se puso el uniforme del país en eventos internacionales, donde peleadores de muchos países sintieron el poder de sus puños.

Aunque se forjó como boxeador en Santiago, nunca llegó a pelear como profesional en esta ciudad, ya que cuando dio el salto al profesionalismo, había adquirido la nacionalidad estadounidense.

