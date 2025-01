Tuto Tavárez

Este sábado 11 de enero se cumplen 77 años de la tragedia de Río Verde, Yamasá, donde pereció el equipo de béisbol de Santiago.

*

La Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), prepara un solemne acto cada 11 de enero, en el Mausoleo del Cementerio de la 30 de Marzo.

*

Es la primera actividad que hace cada año la ACDS y el sábado desde las 9:30 de la mañana estamos citados.

*

Recordar a los más jóvenes, que el 11 de enero de 1948, el equipo de béisbol de Santiago, viajó a Barahona para celebrar dos partidos y al regreso el avión se accidentó muriendo los 32 ocupantes.

*

Ahora, con carreteras y buenos autobuses, los viajes se realizan por tierra, lo que era una odisea hace 77 años.

*

Américo Cabrera, presidente de la ACDS y el grupo que lo acompañan en la directiva, tienen todo preparado para el tradicional acto.

*

Tan cerca como el próximo 26 de enero, Día del patricio Juan Pablo Duarte, será la Asamblea Ordinaria de la ACDS.

*

En ese encuentro en la Casa Club Domingo Saint-Hilaire, los asambleístas nos reuniremos a las 9:00 de la madrugada y se escogerá la Comisión Electoral para los próximos comicios.

*

Un poquito más para allá, el 3 de febrero, la entidad que agrupa a la crónica deportiva de Santiago, cumplirá 88 años de fundada.

*

También en esa fecha, los acedeístas nos reunimos para conmemorar la fundación de la ACDS, que fue un 3 de febrero de 1937.

*

Es el día que se usa para juramentar nueva directiva, cuando hay cambio de mando o sigue la que está.

*

También, se juramentan los nuevos socios de la entidad, que estatutariamente deben elegirse en la primera quincena de enero.

*

SQUEEZE PLAY: Alaska es con diferencia el estado más grande de Estados Unidos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lamentamos el fallecimiento de Sandra, la esposa del deportista Milton Lafontaine…Javier Jiménez nos informa que, El Pollo González, además de Alcalá, el Mudo y Choco tuvo una hija…Ana María fue selección de voleibol de Santiago…Por cierto, la tragedia de Río Verde fue en 1948 y ese año, el Pollo fue el Pitcher Amateur del más destacado de Santiago…En la entrega del martes decíamos que se salvó por una fuerte gripe que le dio y su madre le aconsejó no hacer el viaje…Aguiluchos, recuerden a Odalis Peña (La Mafia)…”Quedan innings”…No es por buscar chivo expiatorio, pero, ¡Yefri ensucia el uniforme!..Cuando hablamos de las transmisiones en mutis no mencionamos nombres porque la idea no es hacer daños…Incluso, solo pusimos “alguito” de lo que dijo por escrito Agustín Domínguez desde Estados Unidos…Pero, él dice que no hay problemas, que diga completo lo que él dijo…”Ahí va, sin quitarle ni ponerle…!Feliz año nuevo! “Yo soy de los que escuchan los partidos televisados en “Mutis”, especialmente los de los Tigres. Ahora veo que todos los narradores quieren hacerle la competencia a Santana Martínez con el fraseo, pero se quedan muy corto”, Agustín Domínguez…Complacido…Recuerdo que Agustín Domínguez era un destacado anotador de béisbol del ensanche Bolívar…Trabajó muchos años en el periódico La Información…El colombiano Rivaldo Correa, sigue con Cibao FC…Correa fue el “Pichichi” del torneo pasado con 21 goles, igualado con el maeño Luis Espinal…También renovó con Cibao FC el guardameta Miguel “Pichi” Lloyd…Pichi es una barrera en el arco naranja…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Francis Bacon siguiendo su regla de ver para creer, murió de una neumonía la cual contrajo mientras enterraba un pollo en la nieve intentando comprobar si el frío conservaba los alimentos. Falleció en Londres el 9 de abril de 1626…Por hoy, out 27.