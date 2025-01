Pica y  se Extiende

Por Tuto Tavárez

“Cuando no tengo nada que decir, me callo y dejo que los televidentes vean”, eso le escuché decir en una ocasión a un narrador estadounidense de béisbol.

*

Naturalmente, eso no lo puede hacer en una transmisión por radio, ya que el oyente no usa la vista, sino los oídos y la imaginación.

*

Pensé mucho para tocar este tema, porque el viernes estuve en el estadio Cibao, no fui el domingo, y escuché unos comentarios que, no me preocuparon, pero me llamaron la atención. No me asombro fácilmente.

*

“Yo veo los partidos por televisión en mutis”, afirmó alguien y en un santiamén, varios que escucharon dijeron que hacían lo mismo.

*

No mencionaron todas las cadenas de transmisiones, pero si a tres por sus nombres, para un sólido 50 %.

*

Y eran opiniones variopintas, ya que había personas de Santo Domingo, Puerto Plata, Moca, La Vega, San Francisco de Macorís y lógicamente, Santiago.

*

No me imagino una transmisión sin la descripción de un profesional de la narración, los comentarios y los comerciales.

*

Fíjense que digo profesional, no fanático, que es sinónimo de intransigente, exaltado, intolerante, extremista, dogmático y sectario.

*

Pero, ¿Qué es mutis? Que fue la palabra utilizada por quienes lucían a todas luces disgustados.

*

Mutis: En sentido figurado, hecho de quedarse callada una persona. Silencio.

*

Entonces, es fácil deducir que “mutis” es quitar el sonido al aparato y solo ver las imágenes, lo que va en detrimento de aquellos que pagan anuncios hablados, como círculo de espera, salida de un lanzador, etc.

*

Quizás, quienes intervienen en ese importante renglón del juego, deben cuidar un poquito más su trabajo, pensando que el anunciante necesita del público de todos los colores para vender sus productos.

*

Se me ocurre, que hasta una empresa encuestadora, pudiera hacer un trabajo de campo, para determinar que por ciento de la población sigue los partidos de Lidom en mutis.

*

SQUEEZE PLAY: Bertha Von Suttner, nacida en Praga fue la primera mujer premiada con el nobel de la Paz y fue en 1905… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…No tienen que estar de acuerdo con lo que escribo…Cada cabeza es un mundo, aunque dice Cepín que la de Fabián es un Continente…Mi prospecto Marco Belliard es una promesa del fútbol…Se destacó con Cibao FC y logró una beca para jugar y estudiar en Estados Unidos…Marco sufrió una lesión en una juego de la universidad…Se rompió el ligamento cruzado y el menisco…Se operó y debe durar un año y medio sin jugar…El nieto de Tomás Belliard, que en Paz Descanse, vino y se quedará en el país estudiando medicina…Pedir a Dios que si no podemos tener un gran futbolista, tener un excelente y humanitario hombre de la medicina…Cueto encendió los Leones…El día anterior al Draft de Reingresos, estaba en un sitio de Santiago con Guillermo Ottenwalder…Llegó Miguel Diloné y le preguntamos, ¿Cuál sería tu primera elección?…”Johan Rojas para ser abridor”, dijo Diloné sin titubear…El puertoplateño Miguel Morris estuvo el viernes en el estadio Cibao y no hay forma de apagarlo…Morris habló por Aridio y Joel…Mario De Jesús va al estadio a comerse medio quipe, no jodas…Aunque soy un lego en política no me gusta quedarme con dudas…Por eso pregunto, ¿El presidente de Venezuela Juan Guaidó entregará el poder a Edmundo González?…Cibao FC y Chivas de Guadalajara primer evento internacional en Santiago 2025…Luego la Copa Independencia de Boxeo… Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, 40 eran los hombres griegos escondidos en el Caballo de Troya…Por hoy, out 27.