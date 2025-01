Solamente tres receptores han conquistado el título de bateo en el béisbol profesional de República Dominicana, todos jugando para las Águilas Cibaeñas.

*

La trilogía de campeones de bateo, defensores de la posición 2, la completó Juan Carlos Escarra (JC), con el cetro logrado esta temporada que entra en Round Robin.

*

Acumular el mayor porcentaje de promedio en una temporada, no parece ser un renglón reservado a los cátchers, quienes deben hacer un difícil trabajo en cuclillas y llevando una especie de armadura en su cuerpo.

*

Sin embargo, el boricua Luis Villodas, el dominicano Tony Peña y ahora el estadounidense Escarra, han lograron alzarse con el título de bateo, para ser los únicos recibidores que han realizado esa proeza en la pelota doméstica.

*

Villodas lo hizo en 1951, cuando reforzó a las Águilas Cibaeñas, bateando 346 de promedio, antes que llegara la era de las luces artificiales.

*

El nativo de Ponce vio acción en 47 juegos, agotando 156 turnos oficiales, disparó 54 incogibles para el porcentaje de 346, seis de sus batazos fueron jonrones, un triple, recibió 14 bases por bolas y solo se ponchó 8 veces.

*

La temporada siguiente, 1952 Luis Villodas repitió con los aguiluchos y ayudó a ganar la primera corona del conjunto, que luego ha sumado 21 más para totalizar 22 títulos.

*

En 1952 Villodas hizo otra hazaña con las Águilas, fue el líder en triples del campeonato con cinco, un batazo que no es muy común entre los receptores y hombres fornidos con 6’2” y 205 libras de peso.

*

Su labor fue de 185-49 para porcentaje de 265, además de los cinco triples, siete dobles, remolcó 29 carreras, negoció 15 boletos y abanicó 18 veces.

*

Hay que destacar, que tres años antes de ser campeón bate con las Águilas, Villodas recibió un pelotazo en la cabeza del pitcher José Luis Velásquez, que lo mantuvo interno por 14 días.

*

Esto ocurrió jugando para los Indios de Mayagüez y Velásquez con los Senadores de San Juan en la pelota de Puerto Rico, donde se le considera uno de los mejores cátchers de la isla.

*

Luis Villodas quien jugó en la Liga Negra para Baltimore, nació el 4 de enero de 1924 y murió el 22 de agosto de 1974 con 76 años.

*

