Marileidy puso a París de rodillas y República Dominicana de pie

*

…Y París se arrodilla ante ti. Cuando Sandro de América grabó la canción París ante ti, 28 años faltaban para que viniera al mundo Marileidy Paulino, criatura que luego asombraría el mundo con la velocidad de sus piernas.

*

Marileidy nació hace 28 años, totalizando 58 años de aquella canción que vaticinara que París se pondría de rodillas, pero nunca pensaron que se trataría de una mulata, nacida y criada en la pobreza del Sur de República Dominicana.

*

El vaticinio se dio, París cayó de rodillas, pero no por causa de una mujer que se paseaba en una pasarela, ni por sus iluminadas calles, que le han ganado el apelativo de la “Ciudad de las Luces”.

*

La quisqueyana puso a vibrar los corazones de millones de dominicanos, que la vieron dominar con facilidad los 400 metros lisos, en los Juegos Olímpicos de París 2024.

*

La humilde muchacha de Nizao llegó a su patria querida y como tenía que ser, el pueblo se desbordó para darle un cálido y merecido recibimiento, a ritmo de merengue en el Aeropuerto Internacional Las Américas.

*

El recibimiento fue ensordecedor, personas del pueblo brincaban, gritaban y hacían cualquier manifestación para demostrar su alegría.

*

Las autoridades no se quedaron atrás y como tenía que ser, doña Raquel Peña, vicepresidente de la República, fue a dar su apoyo a la atleta de oro. Ya el presidente Luis Abinader, había manifestado su alegría por la hazaña de la compatriota.

*

Como decía la canción citada en otra estrofa, lo común se transformó ante la presencia de Marileidy Paulino, que exhibía con orgullo la medalla conquista, aderezada por el nuevo récord olímpico de 48.17.

*

Marileidy fue escoltada por los boxeadores Cristian Pinales y Junior Alcántara, quienes conquistaron medallas de bronces, que pudieron tener otro color si no fuera, porque fueron víctimas de decisiones localistas.

*

Marileidy, ganó medalla plateada hace cuatro años en Tokio, pero ahora en el 2024 que casi finaliza, la doró para un pueblo que la adora.

*

