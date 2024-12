Tuto Távarez

No quería adentrarme en el tema de la Serie de Titanes, porque hay bola que deben dejarse pasar.

*

Pero, ¿Por qué autocensurarnos? Por miedo a quién, a los socios de Lidom que se creen los dueños.

*

No habían pasado 24 horas de terminar de jugar en Puerto Rico, cuando ya los Tigres del Licey estaban dando declaraciones tremendistas.

*

“No vamos a negociar más con Latin Events”, dijo Ricardo Ravelo el presidente del equipo.

*

Bueno, es sencillo, si usted no va negociar con el dueño del evento, diga con claridad que usted no va más.

*

Latin Events y Lidom haciendo un gran esfuerzo por esta innovación y uno de los socios beneficiados boicoteando.

*

Don Vitelio Mejía y los demás de Lidom, conjuntamente con la Federación de Nacional de Peloteros Profesionales, saben de la importancia de internacionalizar la liga.

*

¿Por qué hay que estarle rogando a un equipo, si el experimento se puede hacer con otros?

*

Los simpatizantes del Licey no van a dejar de ir, porque los estadios son una vitrina, donde se va a exhibirse, a parrandear, a beber y comer barato y con seguridad.

*

Los mismos fanáticos del Licey que van al estadio Cibao cuando juega su equipo, están ahí cuando las Águilas reciben a Leones, Toros, Estrellas y Gigantes, porque más que de un equipo, son aficionados del béisbol.

*

Parece ser, que la idea de Félix Cabrera es realizar la Serie de Titanes en el futuro entre Águilas Cibaeñas y Gigantes del Cibao, porque hasta la belleza cansa.

*

Las películas siempre tiene un título y un subtitulo, por ejemplo: Rambo. La Primera sangre.

*

Desde esta humilde tribuna sugerimos a modo de ejemplo: Serie de Titanes. Béisbol con la i.

*

¿Poi qué? Poique somos dei Cibao.

*

SQUEEZE PLAY: “Obras son amores, y no buenas razones”, refrán…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Murió el gran softbolista Lisandro Gómez, cariñosamente la Pepa…Un gran jugador, buena persona y por entusiasta en los estadios de softbol…La Pepa se fue el pasado lunes, conforme a la información que nos ofreció Grecia Inoa…Descanse en Paz, querido Pepa…Cuando me encontraba con la Pepa en los estadios de softbol, le recordaba la canción de Francisco Repilado (Compay Segundo”…El Camisón de Pepa…Pepa tiene un camisón/que baila solo una danza/le hace chiquita la panza/cuando aprieta el cinturón…Así dice la primera estrofa…Vete con Dios, Pepa…A propósito de softbol, hay que felicitar a Miguel Ceballos (Patica), por el gran Clásico que acaba de celebrar…Cuando los softbolistas ven estos clásicos me pregunta por el de Arnulfo Gutiérrez…Leo Santos, un congoleño de pura cepa, ganó el convivio de minibaloncesto…Leo está rankeado en el deporte del aro y el balón…En la promo de Más que Béisbol, Laura Bonelly pega un lineazo con un bate negro…¿Estará encorchado?…Me contaba “mi Bola de Cristal Empañada’, que concienciar y concientizar, las dos son correctas y se recogen en el Diccionario de la Lengua Española, aunque en América se prefiere concientizar…Por hoy, out 27.