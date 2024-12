Ruddy Fernández me reta a que haga una columna hablando de 6 deportes de raquetas.

*

No por Ruddy, sino por Megan y Thiago voy a demostrarle que no tengo problemas con eso y ahí van 6 deportes donde se juega con raquetas.

*

Ping-Pong: Sus raquetas acostumbran a ser de madera acorchada. Es olímpico desde 1988. Sus raquetas son muy pequeñas en comparación con otros deportes y se suelen fabricar de madera con goma en cada lado. Santiago ha sido una cantera de buenos tenimesistas. Por apellido, Vila, Fermín, Arzeno, Santos, Sosa, Pérez, Nina etc.

*

Tenis de cancha: Es el único deporte de raqueta que se disputa sobre hierba. Con un parón de 60 años, el tenis ha vuelto a ser olímpico desde 1988. Se juega en superficies de cemento o pista dura y tierra bastida. Siendo el prestigioso torneo británico de Wimbledon el más importante sobre terreno de hierba. Víctor Estrella, fue una estrella de este deporte.

*

Pádel: Tiene su origen en México a mediado del siglo XX. Se considera que el mexicano Enrique Corcuera fue el inventor del pádel en 1969 incorporando muchas reglas del tenis. Este deporte de raqueta se juega siempre por parejas, en una pista rectangular cerrada, permitiendo que la bola rebote en sus paredes. Haime Thomás acaba de realizar un torneo de pádel, en el Sti Rackett Club.

*

Bádminton: Para jugar a este deporte se necesita un volante. A diferencia de los otros deportes de raqueta, en el bádminton no se golpea ninguna pelota sino un proyectil llamado volante que tiene forma cónica y está formado por 17 plumas insertadas alrededor de una base de corcho. Forma parte de los Juegos Olímpicos desde Barcelona 92. En Santiago no hay asociación de bádminton.

*

Frontón: La pista de juego se compone de tres paredes de grandes dimensiones. Este deporte se disputa en una cancha rectangular con un lado que queda siempre sin cerrar y consiste en lanzar la bola contra la pared frontal, tratando de que el rival no pueda devolverla. Entre sus variantes se incluyen, raqueta, pala. Cesta punta o mano desnuda. No sabemos dónde están las canchas, pero, en Samaná está Playa Frontón.

*

Squash: Se practica dentro de una cancha interior de reducido tamaño, donde la pelota puede rebotar contra todas las paredes cuantas veces sea necesario, siempre que no golpee contra la pared frontal antes de tocar el suelo. Por su dibujo en el parquet, la T es el centro de la pista.

*

Quilvio Hernández tiene “TeniClu Academies” en Licey al Medio, donde se practican casi todos los deportes de raquetas.

*

SQUEEZE PLAY: Modismo se llama la expresión fija privativa de una lengua cuyo significado no se deduce de las palabras que la forman. Por ejemplo: A troche y moche…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Los Vicente Corona estuvieron el martes en el fútbol…La prole de Fey Vincent, Leito y Javier y un nieto…Hasta la Corona estuvo mirando los goles…Leo Sánchez, que va mucho a La Romana a jugar golf, acompañó las Águilas el miércoles al corral de los Toros…Telemedios, Canal 8, antes 25, está dando un palo con las transmisiones de la Kings y Queens League…Esto es fútbol 7 desde España…La botó César Hernández…Pidieron la cabeza de Manny García y rodó…Pidieron la cabeza de José Offerman y rodó…Pidieron la de Gilbert Gómez y quedó pendiente de un hilo…Ahora están pidiendo la cabeza de Albert Pujols…Con Fernando Tatis no hay problemas, porque es de la casa…Wellington Cepeda no se lo han llevado por los comentarios que hubo en principios con la autodesignación como asistente del gerente general Pipe Urueta…Así, nos quedaremos sin cabezas…El cuadrangular de Francisco Peña el miércoles fue el número 26 que conecta en series regulares…Solo que este tiene un nombre en inglés, Grand Slam…Frank empató con Wilín Rosario en cuarto lugar…Los Peña son unos tiranos como jonroneros en la receptoría…Tony Peña (41), Ángel Peña (39) y Francisco Cabrera (30)…Nos preparamos para el “Pitazo Final” de la LDF el próximo martes…Pidan los que están allá, que como Anthony Santos, voy pa’ allá…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Guillermo Estrella y Juliana Ramia son amigos y admiradores de Alex Rodríguez, por eso hoy ilustra esta entrega con esas 3 grandes figuras., ha y recuerde que el padre de Guillermo, del mismo nombre y apodado Catarey, fue pelotero profesional con las Águilas.