Tuto Távarez

Alex Rodríguez (ARod) vino el fin de semana a la República Dominicana para ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino.

*

Cuando lo vi en una entrevista con Frank Camilo y Héctor Gómez, recordé la primera vez que hablé con él personalmente, porque me pareció una persona sumamente sencilla.

*

Luego vi una publicación en un colmado en el barrio Miramar donde vivió con su madre antes de ser pelotero y allí jugó dominó y se tomó sus frías, aunque en la foto tiene una botellita de agua.

*

Expresa la publicación, que ARod manifestó su deseo de comprar la casa donde vivió con su madre.

*

Pero, volvamos al principio, cuando conocí a Alex fue en Yankees Stadium, en compañía de otros colegas.

*

Luego de presentarnos y decirles que somos cronistas deportivos dominicanos, nos dijo que esperáramos un momento, que cuando bateara hablaba con nosotros.

*

Cumplió y cuando salió del cajón de batear fue derecho hacia nosotros, le dije que yo era de Santiago, entonces, miró hacia las gradas y le gritó a Plutarco Hernández, que éramos de su ciudad.

*

Entrando en confianza le dije que yo conocía su familia de Santiago y salió del dogout gritándole a Tony Peña.

*

¡Tony, el conoce mi familia que es competencia tuya! Le gritaba Alex a Tony que era parte del cuerpo técnico de los Yankees.

*

¡Yo no vendo hielos! Le respondió Tony a Alex, entonces entendí por dónde venía la cosa.

*

Resulta que la familia de ARod en Santiago son los Melo, dueños de Hielo Bella Vista y por eso Alex decía que su familia y Tony, que vende Agua Peñantial, eran competencia.

*

Conozco a Obdulio Melo, un caballista que es primo de Alex Rodríguez y por eso pude hablarle de esta familia santiaguera, famosa por el negocio de hielo en Bella Vista.

*

Qué bueno que ARod fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol Latino, una idea de Roberto Weil y Rafael Ávila.

*

Ojalá, algún día se entienda que su arsenal de números en Grandes Ligas, pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown.

*

SQUEEZEPLAY: En 1934, Japón declaró a la raza de perros Kai, Patrimonio Natural…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Por un tecnicismo del fútbol, Cibao FC no es campeón de la Copa del Caribe Concacaf 2024…Cavalier FC ganó 1-0 en su casa y Cibao FC 2-1 en la suya…Un triunfo y una derrota cada uno…Pero, el titulo es de Cavalier FC porque anotó un gol de visitante…Muchas personas confundidas el martes en el estadio del Cibao FC, pero no había nada que hacer…Cibao FC hizo un trabajo titánico, para que todos se sientan campeones y satisfecho…Incluso, llenamos el estadio Cibao FC, lo que no pudo hacer Cavalier en el Nacional de Kingston…Otra estrella para Manuel Estrella…Moca FC tampoco pudo con Real Hope, pero están mejorando…Nos confirma Eduardo Núñez, sobre la columna de ayer, que ciertamente, Pedro Juan Núñez es Jobobán, sobrino de Melanía…No era del Ciruelito sino de Los Salados por detrás de Baldom y vecino del exreceptor Chino Ramos…Sobre el tema de las trochas que tratamos en días pasados, nos dice Saga Hernández que aquí había un primera base, que las hacía y las vendía…Se trata de Pedro Sánchez, conocido también como Lin Leche…La memoria histórica…Me contaba “mi Bola de Cristal Empañada”, que, Criptógama son las plantas sin flores…Por hoy, out 27.