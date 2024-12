Tuto Tavárez

No hay excusas. Este martes hay un solo camino, respaldar al Cibao FC para que gane la Copa del Caribe Concacaf 2024.

*

Cibao FC necesita ganar si o si y para eso necesita de la presencia del jugador número 12, que es el publico.

*

La cita es el estadio del Cibao FC en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, este martes a las 8:00 de la noche.

*

Es el último partido de fútbol que se jugará este año y tenemos que cerrar por todo lo alto.

*

Cibao FC recibe a Cavalier FC de Jamaica, quienes aprovecharon la localía y ganaron el juego de ida 1-0.

*

Eso indica, que Cibao FC no se puede dar el lujo de perder, ni siquiera de empatar y necesita la vibra de todos para ganar.

*

Además, no siempre se tiene la oportunidad de disfrutar un juego internacional en cualquier disciplina deportiva.

*

La convocatoria es para los seguidores de todos los equipos del fútbol dominicano, porque es un juego de la patria.

*

Incluso, los clubes, academias, colegios y escuelas de fútbol deben llevar a sus jugadores, para que vean como son esos eventos internacionales.

*

Hasta los mocanos que juegan a las 5:30 con el Real Hope, deben enfilar para el Cibao FC cuando terminen y ganen como esperamos.

*

Ese gol que anotó Shaquille Stein hay que borrarlo temprano, para que Cavalier FC vea quien manda.

*

Para darse ese lujo hay 4 precios de boletas, $1000, $400, $200 y $100 pesitos.

*

¡Vamos por la Copa! Con ella brindaremos y desfilaremos.

*

SQUEEZE PLAY: La aviación moderna nació en 1903 en Carolina del Norte, cuando los hermanos Wright lograron ejecutar el primer vuelo de un avión propulsado sostenido y controlado durante 12 segundos y una distancia de 37 metros…Ese dato seguro lo conoce Chilote Llenas, un amante de aeromodelismo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Este domingo 1 de diciembre aprovecho para felicitar a mi hija Ameriquín Tavárez quien está de cumpleaños…Nos informó Lupe Álvarez que murió Bienvenido De los Santos (Fantasmagórico)…Fue un primera base de Nibaje en el béisbol amateur…No sabíamos que la lanzadora de softbol Ramona Valerio era hermana de Fantasmagórico…Por cierto, rogamos por la recuperación de Ramona a quien hubo que hacer un cateterismo… Nos dice Francisco Vicente que esa Milagros Valdez que menciona Lupe Álvarez es la China de Bella Vista…La China estuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974 , jugaba tercera y cátcher…Varios años selección de Santiago…Freddy Capucho vio que Yiyo le estaba comiendo los caramelos, tomó un vuelo y arrancó para Santiago…Muy buena la actividad de los hermanos Suero, Geraldo y Juan Miguel, el sábado en el techado del club Plaza Valerio…Los hijos de Suero Correa enseñando lo que han aprendido en el baloncesto a niños y jóvenes…Mirando las transmisiones del béisbol, Bola Azul y Mamey Farma se anuncian con los verdes…Ah, me dijeron en La Vega, que Villar no juega Billar…Obispo no asiste a misa…Cordero es un león y León es un cordero…Qué lío tienen los cambios de números de los canales…No encontré Pega y Gana con el Pachá, ni en el Canal de la Mona…Me contó “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Cayo Suetonio, historiador romano nos contó las vidas de los 12 Césares…Por hoy, out 27.