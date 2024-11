Tuto Távarez

(2de 2)

Ayer vimos lo que daban los Yankees de Nueva York a los Tiburones del Atlántico y en esta segunda y última entrega veremos lo que darían el conjunto representado por Rafael Balbuena Farington.

*

11.- El equipo Tiburones aceptó lo siguiente.

a): Pagar los salarios de todos los jugadores, nativos e importados durante la temporada regular, incluyendo los play offs. Los jugadores importados cobrarán sus salarios equivalentes en dólares mensualmente al sueldo que ellos recibieron durante la temporada 1990.

*

b): proveer alojamiento a los jugadores de los Yankees de New York y al personal sin costo para los Yankees.

*

c); Pagar transporte para todos los jugadores importados de los Yankees y personal que viajará a Puerto Plata para la temporada regular y retornarlos a su ciudad natal al final del campeonato y/o play offs.

*

d): Pagar por restauraciones o reparaciones del Estadio de Puerto Plata, incluyendo lo siguiente.

1.- Dogouts, 2.- Club-Houses, 3.- Oficina del Manager, 4. Luces del Estadio y 5.- Terreno de Juegos.

*

e): Proveer un viaje o algún método de transporte para los jugadores importados y personal del equipo Yankees de New York hacia el Estadio y para su retorno al hotel cuando jueguen como home club.

*

F).- Proveer personal para mantener el terreno de juegos durante la temporada de invierno.

*



Firmado por:

Mark Weidemaier

Representante Yankees New York y Rafael Balbuena Faringthon

Representante Tiburones del Atlántico (Puerto Plata).

*

Documento facilitado por el periodista puertoplateño Aridio Perdomo.

*

SQUEEZE PLAY: Pitch and Pat se denominan los campos de golf que no alcanza para el tamaño de un campo de golf, pero que son mayores que un mini golf…¿falta mucho para el 27 de febrero?…Volvió Mendy López a narrar con las Águilas en radio…Es duro el de Pimentel…Por cierto, Lidom envió un mensajito para aquellos que trabajan en las cadenas de los equipos…Para los que narran y quieren ampayar y agitan desordenes…Atención, Francisco Paulino, uno que está teniendo problemas con la justicia en Estados Unidos, no es mi primo Chilo…Sino, pregúntele a Radhamés Báez, lo serio que es ese ojú…Murió don José Saleta padre de Guillermo Saleta…Descanse en Paz…Los Veterano de Santiago FC se coronaron campeones del torneo de Viejas Glorias…Esto gracias a un gol del Bolillo, Rodolfo Rodríguez y del ánimo de Paolo Modolo en las gradas…Me dicen Leo Sánchez y José Miguel Minier, “Paolo no mete gol, pero es entusiasta”…El Rubio Charlie (Pérfido Italiano), viene el sábado para el reconocimiento que harán las Águilas Cibaeñas a Miguel Tejada…Se le dio a Luis Ramón, ganaron los Polanco en el baloncesto de Tamboril…Ahorita dice Luis Ramón Polanco que fue por él que ganaron…El domingo se corre el Maratón Primer Santiago de América…El domingo también será, Un paso por mi familia…Van a coincidir…Aunque son dos públicos diferentes…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Crépida era un calzado romano que protegía el talón y dejaba los dedos afuera…Por hoy, out 27.