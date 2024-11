Tuto Tavarez

Como conozco bien a Pueblo Nuevo, donde nací, tenía una intriga con un techado que se está haciendo en el Liceo José Francisco Peña Gómez.

*

No encontraba espacio en ese lugar donde se pudiera edificar una cancha y techada, por lo que el miércoles acompañe Alberto Rodríguez, Director de INEFI quien hizo una visita de inspección.

*

Me quedé asombrado con lo que vi, no solo un techado, sino una belleza con formidable entorno.

*

Alberto Rodríguez le dijo al ingeniero Wilton Alvarado, que hace el techado, que le diera fecha de terminación, porque el presidente Luis Abinader lo quiere inaugurar este mismo año.

*

“El 20 de diciembre está listo y para esa fecha le puedes decir al presidente Abinader que venga”, fue la respuesta de Alvarado.

*

Me puse a ver algunas fotos de cómo va a quedar aquello y voy a ilustrar con una muestra, donde no se ve entera, pero algo es algo.

*

Recuerdo, que cuando estudiaba en la Escuela Peña y Reynoso ¡Uuuffff! Ahí había una escuela de Artes Manuales.

*

Esa escuela era dirigida por un señor de nombre o apellido Matías, del cual admirábamos su inteligencia.

*

Allí estaba yo aprendiendo a hacer lámparas y logré hacer una muy bonita con un coco, pero cuando conecté y me dio un corrientazo desistí.

*

En el otro extremo de la escuela, dando hacia la calle José Manuel Glass, estaba la cancha, que luego se volvió el Club Pueblo Nuevo y donde está el techado.

*

Es decir, que esa zona, que va de esquina a esquina, tendrá dos techados, el de Pueblo Nuevo que es de altas competencias y el Peña Gómez que será de baloncesto y voleibol inicial.

*

No pensé que en ese espacio se podía hacer tantas cosas, pero la ingeniería ha crecido vertiginosamente y lo que se está haciendo es una belleza.

*

Nos vemos el 20 de diciembres, cuando el presidente Luis Abinader, Alberto Rodríguez y Kelvin Cruz vengan a inaugurar ese hermoso techado.

*

SQUEEZE PLAY: Felípides corrió el primer maratón, desde Maratón hasta Atenas…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Frente a frente al Liceo Peña Gómez, vive Roberto Díaz, un peñagomista de primera, toda la vida y hombre de boxeo…Murió un grande del béisbol Yeyo Castro…Oremos por Rafael “Chino:” Suazo quien sufrió un percance de salud…Confiamos en Dios que se recuperará…Los Toros tienen un Sandro que canta lindo con el bate…José Armando Castillo será exaltado el domingo y el Mago llevará como edecán a Ramón Checo…Me lo vaticinó Guillermo Ottenwalder…Atención Susana Veras, Martín Lajara te recopila datos del baloncestista Jaime Peterson…Este sábado, Dominicana y Dominica en el estadio del Cibao FC…Solo falta que el árbitro sea un dominico…Cuando estuve con Alberto Rodríguez, Ruperto Ruck, Guillermo Ottenwalder, Rodolfo Sánchez, René Cabrera y otros en el UFE y vi el teatro, recordé una actuación que tuve allí…Ahí montamos una obra titulada: ¿Tú conoces a Pepón?…Que ahora hay un dembow y un anuncio que la idea se parece mucho…!Y me quedo ajiii!…En Santiago somos 30 Caballeros, pero Ángel Ovalles anunció otro…Con Chema Caballero seremos 31…Que monos son los dominicanos…Ahora es “back to back”…Ya no es dos corridos…Monkeys…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, El rey Jorge I de Inglaterra no sabía hablar inglés…Por hoy, out 27.