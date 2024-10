Tuto Távarez

¿Por qué es importante que Cibao FC y Moca FC avancen a la final de la Copa del Caribe Concacaf 2024?

Porque eso garantiza la presencia de los dos clubes dominicanos en la Copa de Campeones Concacaf 2025.

Este es un evento, que reunirá a 27 de los mejores clubes de la región, de los cuales ya hay 20 clasificados.

Quien gane ese evento, que comenzará en febrero, se convierten en monarca de clubes de la Confederación y obtiene una plaza para el Mundial de Clubes y la Copa Intercontinental, ambos torneos de la FIFA.

Moca FC estará buscando su pase a la final este miércoles en Jamaica, contra el Cavalier FC.

Cibao FC se la verá el jueves contra Real Hope FA, de Haití, en el remozado estadio del club naranja.

Clasifican para la Copa de Campeones los tres primeros, es decir, que si Moca y Cibao van a la final, están clasificados.

Moca FC empató el partido de ida con Cavalier FC, por lo que está obligado a ganar.

Mientras que Cibao FC avanza ganando y empatando, ya que se impuso 3-2 en el partido de ida con Real Hope.

Recordamos, que hubo un encuentro en Santiago entre el famoso Chivas Rayas de Guadalajara y Cibao FC.

Pero, veamos los 20 clubes que están clasificados hasta ahora y que podríamos ver aquí.

El Inter de Miami, con Lionel Messi y Luisito Suárez, el Galaxy de Los Ángeles, el Real Salt Lake y Cincinnati, de la MLS, por Canadá Vancouver Whitecaps y Forge FC.

México tiene 6 clubes clasificados, Guadalajara, Monterrey, América, Cruz Azul, Pumas de UNAM y Tigres de UANL. Cuatro por la Copa Centroamericana que son, Antigua GFC, de Guatemala, Herediano y Alajuense, de Costa Rica y Real Estelí, de Nicaragua.

La League Cup tiene 3 clubes de Estados Unidos, Colorado Rapid, Columbus Crew y Los Ángeles FC.

Sería un lujo que Cibao FC y Moca FC se cuelen entre esos grandes clubes del fútbol.

Vamos a enviar buenas vibras a distancia a los mocanos y este jueves llenar el Cibao FC para alentar a los campeones de la LDF.

SQUEEZE PLAY: Cada 5 años se realizaba el censo en la Antigua Roma…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Poco lo notaron, pero que bonito gesto de Jhan Mariñez y Vidal Brujan…Los dos se enfrentaron en el juego del lunes…Mariñez ponchó a Brujan y realizó un baile que hace…Brujan lo observó en su presentación de frente de combo y estalló en risas…Así debe ser, cuando Brujan le pegue su línea y lo baile, Mariñez debe reír…Se la comieron, un novato y un veterano…Zoilo Almonte es de los mejores peloteros de Lidom…Las Águilas cambiaron a Zoilo por Aderlín Rodríguez…¿Quién ganó?…El tiempo dirá…Lo que no entendemos es porque Aderlín no juega en un equipo que ha tenido problemas ofensivos…Aderlín es un buen bateador de Lidom…En el Baloncesto Superior de Tamboril, Luis Ramón Polanco cree que los Polanco van de robo…Pero la Kakata está preparada para picar a ritmo de José Lima…!Cuídate que no te piques una cacata!…Domingo Tavárez es coordinador de analística en Operaciones de Béisbol de Águilas Cibaeñas…Yucatán anunció recientemente a Domingo Tavárez como coach sabermétrico…Es decir, que tendrá trabajo en la pelota de México…En el match up de Juego de Damas o Tablero que se juega en New York, están acabando, Sócrates Martínez (Morenai) y Diego Minaya (Moreno)…Hasta Miguel López lo confunde…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, si le vas a decir a alguien que es tu peor enemigo, hazlo bien y dile, Enemicísimo…Por hoy, out 27.