Tuto Távarez

Seguimos hablando de potencia y hoy corresponde a los donqueos, que vienen siendo como el jonrón en béisbol.

*

En la NBA le llaman volcada, pero también dunk, slam, slam dunk, mate, hundida, donqueo o clavada.

*

Como sucede en el béisbol con los lanzadores, en los inicios del baloncesto se habla de jugadores que hicieron donqueos, pero no son reconocidos como oficiales.

*

Es en los años 60 que la gente comienza apreciar estos canastos de fuerzas, con la llegada Bill Russell y Wilt Chamberlain.

*

Las volcadas continuaron evolucionando y ahí apareció Julius Erving con un impresionante salto, que facilitaba clavar el balón en el aro.

*

Para muchos expertos, el más grande donqueador que ha pasado por la NBA es Dominique Wilkins, lo que muchas veces depende, del cristal con que se mire.

*

Una cosa es tener habilidad para saltar y donquear y otra es un pivote fornido y grande, que elevándose poco, tiene el canasto en sus narices.

*

Sobre los grandes elevándose, donde Michael Jordan no parece ser segundo de nadie, hablaremos en otra entrega.

*

Hay que recordar a Shaquille O’Neal, quien destrozó dos tableros, el recién fallecido Dikembe Mutombo o el jugador más alto de la historia Manute Bol (2,31 metros).

*

No se puede hablar de estos gigantes sin mencionar figuras como: Kareem Abdul Jabbar, Patrick Ewing, Tim Duncan, Charley Barkley, Kobe Bryant, Blake Griffin, Vince Carter y muchísimos más, pero, muchísimos.

*

Colgarse en el aro después de una clavada, le da un extra de emociones, que levanta de sus asientos a los aficionados.

*

Cualquier pifia me perdonan, porque tuve el atrevimiento de escribir esta columna sin consultar a Martín Lajara y Francis Gallardo.

*

SQUEEZE PLAY: “Si me hicieran la tradicional pregunta de quién es mejor de Michael Jordan y LeBrom James, respondería, si fuera jugador me conformara con los números de cualquiera de los dos”, Yo…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Santana Martínez entrevistó el viernes a Manny Mota en La Ronda de las Mayores…Mota, un profesional de los pies a la cabeza, envió un mensaje a los aguiluchos por el mal momento que atraviesan: “No es como se comienza, sino como se terminar”…Liceístas no vayan a odiar el Chory por eso…Dice Haime Thomás que del fanatismo, no se puede dudar nada…Este lunes al mediodía será la primera entrega del Águila de la Semana…Será en Hodelpa El Gran Almirante…Ángel Ovalles anunció el debut esta semana del lanzador Dinelson Lamet…Es un debut muy esperado…Arrancó el Torneo Baloncesto 3 para 3 que organiza José Santos Ceballos…El evento está dedicado a Juliana Ramia y cuenta con el respaldo del alcalde Ulises Rodríguez…No todo es deportes, disfruté mucho mirando los Premios Princesa de Asturias, por el galardón entregado al inmenso Joan Manuel Serrat…Menny Almonte también lo hubiese disfrutado…Alguien, Lidom o los equipos, deben decirles a los lanzadores y bateadores, que hacer musarañas no está prohibido en el béisbol…Cada quien pone la cara tan fea como pueda y quiera…Si usted se siente un mono y quiere hacer como King Kong, problema de Ricardo Rodríguez Rosa, digo, suyo…A los cronistas viejos, los jóvenes nos dicen dinosaurios análogos y no hay que ponerse guapo…Solo que por los historiadores uno pensaba que con el paleógeno estos habían desaparecidos, pero aquí estamos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Italia es el país mayor productor de vino del mundo…Por hoy, out 27.