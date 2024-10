Tuto Tavarez

Las Águilas Cibaeñas se preparan en los entrenamientos para el próximo campeonato de béisbol profesional.

Mientras eso sucede, miembros del staff de comunicaciones son reconocidos por su trabajo de larga data o reciben premios por su labor del momento.

El pasado martes, se produjo un reconocimiento a 15 miembros de la crónica deportiva, en lo que se bautizó como: “Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana”.

Ahí se reconoció a Mendy López, que es uno de los narradores estelares de las Águilas Cibaeñas.

Reservas de la Crónica Deportiva Dominicana, que patrocina Banreservas, conlleva entrevistas con los protagonistas y la impresión de un libro.

En esa misma actividad, se reconoció a Pappy Pérez, Director de Prensa de las Águilas Cibaeñas.

Dos días después, el pasado jueves, se realizaron los Premios Luis Luque, a lo mejor de la crónica deportiva de Santiago.

Este premio es organizado por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS), en esta oportunidad presidida por Américo Cabrera.

Santana Martínez, de las Águilas Cibaeñas se llevó varios premios, en radio, televisión y narración.

Kevin Cabral, de las Águilas Cibaeñas se llevó el galardón para el mejor comentarista 2023, que es el año que se premió.

Santana Martínez y Kevin Cabral, de las Águilas Cibaeñas, compartieron el premio de Cronista del Año.

Tony Núñez, de las Águilas Cibaeñas, se llevó el premio al mejor fotógrafo, por las excelentes fotos que realiza.

Otro ganador fue Tenchy Rodríguez, quien anunció recientemente que entra a las Águilas Cibaeñas, y que fue el mejor cronista en el extranjero.

Si alguno, que trabaja para las Águilas Cibaeñas se me queda, no se ponga guapo y disfrute de los privilegios que da el anonimato.

SQUEEZE PLAY: Simonía: Acción o intención de negociar con cosas espirituales, como los sacramentos o los cargos eclesiásticos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El viernes recibimos una llamada del mexicano Miguel Ángel Venegas Gutiérrez…Nos informó que siempre lee la columna y que desea que escribamos sobre Secundino Almonte, quien vive en México…El amigo Miguel Ángel, nos recuerda a propósito de lo que escribimos sobre los atletas de Montecristi que han sido pioneros, que Secundino es Montecristeño…Esta misma semana vamos con dos entregas sobre Secundino…También, Aridio Perdomo nos recuerda al liniero Antulio Martínez…Investigaremos…Atención, José Miguel Minier y Leo Sánchez, dice Pedro Genaro Pérez que se prepara para correr maratones…Grandes maratones tiene Pedro Genero en agenda…Por cierto, Leo Sánchez dio un palo con la entrevista a Miguel García en Yankee Stadium…Miguel García es el único dominicano en uniforme con los Reales de Kansas City…El alcalde Ulises Rodríguez hizo tremendo golazo en el saque de la actividad donde se jugaron 50 partidos de fútbol…Luego, el Alcalde informó, él, no yo…Que la efectividad de su saque fue por la instrucciones que le dimos de cómo golpear el balón…Ulises lo hizo a la perfección, porque la mayoría lo botan porque lo que dan es un puntapié…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Parpusa es el nombre de la gorra con visera y cuadro blancos y negros…Por hoy, out 27.