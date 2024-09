Tuto Távarez

Cibao FC sigue enseñando que es un club que juega al fútbol con pundonor.

*

Después de jugar el sábado, viajar el domingo y llegar en la madruga del lunes para jugar martes, era poco probable el triunfo del onceno naranja.

*

Muchos tiramos la toalla, cuando el AC Port of Spain, jugando en su casa de Trinidad & Tobago, sacó dos goles de ventaja en la primera mitad.

*

Tras el descanso de la primera mitad, que terminó 2-0, Junior Scheldeur recompuso los muchachos, quienes juntaron todas sus energías y sacaron fuerzas.

*

En el minuto 53 se encendió una lucecita, cuando Jean Carlos López consiguió el primer gol del Cibao para acercar 2-1.

*

El reloj siguió avanzando y preocupando, cuando al minuto 75 apareció el empate por cabezo del colombiano Rivaldo Correa.

*

Un empate tenía sabor a triunfo, pero al minuto 89, cuando languidecía el tiempo, apareció el segundo de Correa y puso arriba a Cibao FC 3-2 y así ganó.

*

El triunfo fue un milagro para los dominicanos en el día que celebrábamos Las Mercedes.

*

Ahora, Cibao FC y Moca FC están dominando el Grupo B de la Copa del Caribe Concacaf 2024, ambos con 7 puntos.

*

Cibao FC y Moca FC empataron entre ellos y han vencido a todos sus rivales, dejando a Grenade, Port of Spain y Ounaminthe con dos tantos.

*

En el Grupo A, el líder es Cavalier que tiene 6 puntos, Real Hope y Police FC tienen 4, Mt. Pleasant 3 y Arnett G no ha sumado.

*

Seguir el juego fue una odisea, ya que no había transmisión para acá y teníamos que hacer la nota.

*

Lo logramos con las pinceladas que daba la página de la Concacaf y recordando los viejos tiempos del teletipo, en el periódico La Información.

*

Tan rápido como el sábado, los exhaustos y valientes muchachos del Cibao FC vuelven a la cancha, para el juego final de la LDF contra la Universidad O&M, donde uno de los dos va a celebrar.

*

SQUEEZE PLAY: Ouanaminthe en francés, Wanament en criollo haitiano o Juana Méndez en español, estará visitando el Cibao FC el próximo martes… ¿falta mucho para el 27 de febrero?…El gran ausente en las prácticas de las Águilas Cibaeñas es don Santiago Mejía, quien no se perdía ni los entrenamientos…Lamentablemente, don Santiago, con más de 100 años, falleció…Es el padre de Samuel, Marcos y Bolívar Mejía, todos peloteros…La madrina de las Águilas es María Victoria Bayo…Veamos su apellido, Bayo: Dicho especialmente de un caballo y su pelo: De color blanco amarillento…Recuerdan la canción el Caballo Pelotero del Gran Combo, de Puerto Rico…Los Yankees llamaron a batear al caballo bayo…Y la bola se va y se va…Ah, y debe ser una madrina ganadora porque se llama Victoria, igual que Victoria Lloyd, que le da suerte al Cibao FC…Miguel López cumple 08 años el domingo…El orden de los factures no altera el producto…Me invitaron a tomar terapia y le dije: “Todos los días de 12:00 a 1:00 tomo terapia con el Cafre en el Campamento de la Salsa…!Familia!…El domingo se corre el maratón La Vuelta al Congo…Evento dedicado a Ángela Jaquez…Y en la Arena del Cibao habrá tenis de mesa universitario sábado y domingo…Lo extraño es que la Universidad ISA no va a participar…¿Qué pasó Apo?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Esculapio era el dios de la medicina para los antiguos romanos…Por hoy, out 27.