Tuto Távarez

Seguimos en modo Juegos Olímpicos.

*

Es una tradición cuando un país monta un evento de gran envergadura como los Juegos Olímpicos, hacer una canción que identifique ese acontecimiento.

*

En esta entrega vamos a conocer seis canciones, que fueron hechas exclusivamente, para la apertura de los Juegos Olímpicos.

*

Survival: Para los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el Comité Olímpico Internacional (COI), pidió al grupo Muse que compusiera un tema para esta cita. El nombre fue Survival, que quiso expresar la convicción y determinación para ganar.

*

Reach: Los Juegos Olímpicos de Atlanta 96 tuvieron dos versiones de la canción Reach (Puede llegar), una en inglés y otra en español. La versión en el idioma de Shakespeare estuvo a cargo de Gloria Estepan, mientras que en la lengua de Cervantes estuvieron, Julio Iglesias, Plácido Domingo, José Luis Rodríguez, Roberto Carlos, Jon Secada, Ricky Martin, Carlos Vives, Patricia Sosa y Alejandro Fernández.

*

One momento in the time: Un momento en el tiempo, clásico de Whitney Houston dio título a la banda sonora de los juegos Seúl 88. Siendo el título del álbum oficial que incluyó este tema de la famosa cantante estadounidense.

*

Rise: De Katy Perry fue el himno oficial de la cadena estadounidense NBC, para los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para componer la letra de Rise, la cantante californiana se inspiró en el esfuerzo y la valentía de los atletas olímpicos.

*

Gitana hechicera: Fue el tema que compuso el gran Peret para la ceremonia de clausura de Barcelona 92. Peret estuvo acompañado de los Amaya y los Manolos. En mitad de la actuación un grupo de atletas subió al escenario y por poco derriban la tarima.

*

Oceanía: La islandesa Bjork interpretó el tema Oceanía en la ceremonia de apertura de Atenas 2004.En el tema Bjork cantó a la evolución del ser humano, con la compañía de un coro, poniéndose en el lugar del Océano, desde donde cree que surgió toda la vida.

*

Oceanía: fue una petición expresa del Comité Olímpico Internacional (COI) a la artista islandesa.

*

SQUEEZE PLAY: No está demás que se haga un tema para la cita de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…!Qué pena la polémica de Félix Sánchez y Marileidy Paulino!…Eso empaña y le quita brillo al oro…Y muchos agitadores si van a encontrar…Los dos son leyendas del deporte dominicano…Uno con obstáculos y el otro sin obstáculos…Octaviano Campos es un viejo amigo de Papín Domínguez y Sandra Álvarez…Campos está muy apenado por el fallecimiento de Sandra…¿Qué hasta cuando estaremos en modo Juegos Olímpicos? Casi terminamos…El domingo, luego de la misa en el Politécnico, José Miguel Minier le preguntó a Geovanny Tejada, ¿Dónde quieres que te lleve?…”A comerme un Don Leo de Luxe”, respondió Tejada…Y enfilaron hacia donde Chicué Pichardo…Félix Fermín sigue siendo un ganador…Los Tecos de Dos Laredos están en la final en la Liga Mexicana de Béisbol…Arrancó la Liga Española de Fútbol temporada 2024/2025…Dos futbolistas dominicanos juegan en la misma…Se trata de Joao Andrés Urbáez y Peter Federico…Miércoles Cibao FC y Moca FC, pero no en la LDF, sino en la Copa del Caribe Concacaf…Será en el remozado estadio del Cibao FC…Se podrá jugar, aunque como dice Peña Suazo, ahora es que falta mambo…Tremendo junte el domingo de los Trubalos de Vitrales del Cibao…Ya no juegan, pero hace 43 años que fueron fundados…Salvador “Titi” Sánchez no había nacido, cuando se fundaron los Trubalos y el domingo fue con los dos hijos, es decir, nietos de Salvador Sánchez, el Trubalo Mayor…Nene Olivares y Chilo Paulino vinieron desde los países…Y el Gomero, desde el Ingenio…¿Es Tomás Bonilla quien mejor conoce la historia del equipo?…Continuará…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Chozno es hijo del tataranieto de una persona. Por ejemplo, Fulano tuvo 2 hijas, 6 nietos, 12 biznietos, 13 tataranietos y un chozno…Por hoy, out 27