Tuto Távarez

Seguimos en modo Juegos Olímpicos.

*

Como decía el recordado Roosevelt Comarazamy, nos vamos ¡Bien atrás! Desde antes de Jesucristo venir.

*

Nerón: En los Juegos Olímpicos del año 67 pasó algo muy curioso. Nerón, el emperador de Roma, venció en casi todas las categorías: En carrera, en competición de tragedias, en competición musical, en la que tocó la lira. Misteriosamente, Nerón triunfó en aquellos juegos.

*

Primer Atleta: Los sacerdotes griegos registraban el nombre de los ganadores de las distintas pruebas. El primer atleta que aparece en estos registros es Corebo de Elide, quien era cocinero de profesión y obtuvo la victoria en las pruebas de “Stadium”, que era la carrera de velocidad en atletismo. Se corría una distancia de 192,27 metros, parecida a los 200 metros actuales.

*

Ellas: Las mujeres casadas tenían terminantemente prohibido participar y asistir a los Juegos Olímpicos. Para ellas se creó otra competencia deportiva que se celebraba en honor a Hera. Hay pocas informaciones y la única prueba que se disputaba era la carrera.

*

Tregua Olímpica: Antes de la celebración de los Juegos Olímpicos y durante los mismos, se establecía un período de paz para que los atletas viajaran tranquilamente a Olimpia y participar en los juegos sin poner en riesgo sus vidas. La tregua olímpica era respetada por todas las naciones.

*

Tregua Moderna: Esta antigua costumbre fue restaurada en los Juegos Olímpicos Modernos, a partir de Barcelona 92. En la Asamblea el COI propuso recuperar la tregua olímpica con motivo de la guerra de los Balcanes, e instó a todos los estados a observarla durante los Juegos.

*

Primeros y Últimos: Desde el siglo VIII, antes de Cristo, los Juegos Olímpicos se han celebrado cada cuatro años, a los que acudían los representantes de diversas ciudades del estado griego. Los primeros en el año 776 y los últimos de la antigüedad en el año 393.

*

Zeus: Los Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia y contaban con un espectador de excepción: La estatua de Zeus, considerada una de la siete Maravillas del Mundo Antiguo. La escultura hecha de marfil y otro, medía unos 12 metros de altura y representaba al padre de los dioses. Fue esculpida por Fidias en el siglo V antes de Cristo y fue destruida en una fecha desconocida, posterior a los últimos juegos.

*

Manzanas: Además de coronas de olivo y laurel, a los atletas vencedores se les entregaban, como recompensa, manzanas. (Ahora millone$, apartamentos y jeepetas).

*

SQUEEZE PLAY: En Barcelona 92 el Dream Team de la NBA, celebró 8 partidos y todos los ganó por más de 30 puntos, jugando a un 70 %…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Karl Towns estará el miércoles en Go Ministrie, en el municipio de Tamboril…Se espera que Towns haga una visita al ensanche Bermúdez…Dicen, que se comprometió a reparar el techado en honor al preparador físico Bladimir Castillo (NBA)…Se han dicho tantas cosas de Marileidy Paulino y se merece tantas, que para no llover sobre mojado, solo diremos ¡Inmensa!…Extraordinario el Real Food Park, que forma parte del complejo de instalaciones deportivas del Club Real Deportivo…Un lugar muy acogedor con una amplia gastronomía…Por cierto, allí vimos el padre del destacado torpedero de Grandes Ligas Willy Adames, quien vive cerca y es un asiduo visitante…Ernesto Rosario razona, que el cambio de Elehuri Montero, es una señal de que las Águilas Cibaeñas están pensando en Andretty Cordero…No olvidemos que adquirieron Aderlín Rodríguez…Billy Fernández, hijo del recordado BJ Fernández estuvo en la Serie de Titanes en City Field…Le preguntamos cómo la ve en Yankee Stadium…Nos dijo, que un problema puede ser, que las cosas son más caras en ese lado de New York…Por ejemplo, un parque que en City Field cuesta 40 dólares en Yankee Stadium son 60…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que la marcha atlética femenina se incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos en Barcelona 92…Por hoy, out 27.