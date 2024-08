Pica y se Extiende 

Tuto Tavárez

Vamos a conocer un grupo de terceras bases de la pelota amateur de Santiago, siempre con la ayuda de Eduardo Núñez.

Recuerden, que solo son jugadores que no firmaron para el béisbol profesional y que si se olvidan algunos, nos pueden hacer la observación.

Antes de entrar en los jugadores de la esquina caliente, Eduardo nos observa algunos nombres que olvidó cuando los primeras a Humberto López (hermano de Darío López), segundas Franklin Padilla y Darío Silverio (hermano de Tomás Silverio).

Eduardo comienza en 1968 con Héctor Taveras, indicando que tenía poder y la sacaba entre el jardín izquierdo y central.

Sigue con José Manuel Colón, una escoba en tercera, Gilberto Lora, que creo murió en un accidente de avioneta.

Sigue con, Eladio “Yayo” Díaz, José Manuel Cabreja (Maney), una estrella de la Selección Nacional.

Luzardo García y Máximo Ventura a quien apodaban el “Cañón” y que era un jugador fuera de serie.

Pedro “Chispa” Estévez, de San José de las Matas, Bolívar Reyes, Picky Núñez, Arturito Fernández, Cervantes García, Pedro Gómez, otro extraordinario jugador.

Se escuchan los nombres de Verman Mejía, Manuel Collante, Sixto Arias, Andrés Durán, Tony Lantigua, Pedro “Pupo” Luna, Darío López, Eddy Silverio y Francisco Méndez (Guachupa).

Continuamos con Santiago “Pao” Infante, Miguel Vásquez y un hermano suyo que no recordó nombre, Pedro Méndez, Ambiorix Rodríguez, Máximo Castro (hijo del diputado e ido a destiempo).

Cerramos con Fausto “Coquito” Gómez, Javier Jiménez, Ángel “Pichichi” Peña, Guillermo Rey Jr., Jorge Luciano, Rafael “Rafito” Bisonó, Luis Manuel Espinal, Antonio “Tony” Jaquez y Alberto Polanco.

Hagan memorias y busquen cualquiera que se haya olvidado, porque el objetivo es que no se quede nadie.

SQUEEZE PLAY: El maestro Jochy Sánchez estuvo extraordinario acompañando a Maridalia Hernández en el Premio Peña y Reinoso…Lo aprobó el maestro Ramón Orlando que estaba a mi lado…Jochy es un virtuoso de las teclas…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Mis amigos son unos sinvergüenza como diría Joan Manuel Serrat…Se fijaron que me pasaron un sobre en el premio Peña y Reinoso, pero no miraron la bonita efigie o busto de Peña y Reinoso que me entregaron…Pero, muchas gracias a los que nos han felicitado…A mi querida Hermandad de Emaús de Gurabo, que hasta un regalo nos hicieron… Hombres peleando con mujeres, van a provocar una tragedia…Que hagan categorías para hombres y mujeres de esos géneros…Y seguro llenan…Sin arañazos…Me dio gusto escuchar a Luguelín Santos comentando en las pruebas de atletismo…Luguelín estuvo en la cadena Claro Sports con otros comentaristas en las pruebas de los 10,000 metros…Faride puede ir calentando, le sale dedicatoria…Víctor Liz ha jugado mucho baloncesto este años…Pueblo Nuevo, Selección Nacional, Puerto Rico y ahora con los Metros de Santiago…En Puerto Rico con los Capitanes de Arecibo, Liz jugó 37 juegos con 1,044.5 minutos jugados…Promedió 13.3 puntos, 4.9 rebotes y 2.1 asistencias…En la ficha de Víctor Liz hay una mentira más grande que el Monumento…Dice que su peso es 441 libras…Fuera campeón de sumo…Imaginamos que debe ser 144…Las Águilas Cibaeñas ya están vendiendo los abonos…Abonarse con tiempo…Por cierto, los Gigantes de San Francisco subieron a Grandes Ligas a Jerar Encarnación…Se cumplió un vaticinio que nos hizo hace unos días Juan Francisco Toribio…Llegó Ángel Montes de Oca y de inmediato se unió al Cibao FC…Montes de Oca es historia…Es el primer dominicano en anotar un gol en Juegos Olímpicos…Por cierto, mañana retomamos el modo Juegos Olímpicos, ya que hay muchas cosas interesantes por escribir…Mirando Sábado Felices, dijo un humorista algo que es real…Lo dijo como un chiste, pero lleno de verdad…”Los que están de acuerdo que no nazcan más niños, son los que ya nacieron”…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Perico Delgado ciclista español, inició el Tour de Francia con 2 minutos y 40 segundos de retraso, porque se perdió por las calles de Luxemburgo…Por hoy, out 27.